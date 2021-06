Ex-BBB Flay põe o corpão pro jogo em ensaio de lingerie: “Que espetáculo”

A ex-BBB Flay publicou um ensaio fotográfico que não deixa dúvidas quanto aos atributos que fizeram dela umas das participantes com maior número de seguidores nas últimas edições do reality show: 4 milhões. Nesta quarta-feira (2), a cantora surgiu com um lingerie minimalista e exibiu sua versão fitness aos fãs. “impressione mulher, dia 12 tá bem aí …”, escreveu ela na legenda.

Recentemente, Flay lançou o clipe da sua nova música, intitulada “Coração em Stand-by”, em parceria com os cantores Eric Land e Menor Nico. A faixa mistura forró e piseiro e ainda ganhou um videoclipe gravado no Pelourinho, em Salvador.