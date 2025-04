Ex-BBB Davi Brito revela que namorada pediu um tempo após anúncio da gravidez: 'Quer respirar'

Davi Brito, campeão do BBB 24, contou em suas redes sociais que sua namorada, Adriana Paula, grávida do primeiro filho do casal, pediu um tempo no relacionamento. Em um vídeo publicado nessa terça-feira, 8, o ex-brother disse que a decisão partiu dela. "Ela quer ficar sozinha, quer um tempo, quer respirar, entendeu? Quer raciocinar tudo isso que está acontecendo", detalhou.

Mesmo com o pedido de afastamento, Davi garantiu: "Está tudo em paz, tudo tranquilo. Não precisa vocês ficarem nessa agonia". Apesar de dizer que está tudo bem entre os dois, eles deixaram de se seguir no Instagram.

A pausa no relacionamento veio em meio à grande repercussão da gravidez, que ele havia anunciado no dia anterior com entusiasmo, chamando-se de "papai calabreso" durante uma transmissão ao vivo.

Na live, o baiano contou que a suspeita da gravidez surgiu durante um passeio em um shopping, quando a namorada comentou estar com desejo de comer frango. "Falei com ela: Adriana, você está grávida. Ela disse: Não estou. Aí a gente fez o teste de gravidez e deu positivo", relembrou.

Davi também contou que a exposição nas redes sociais afetou o início do namoro e que o sumiço da companheira do ambiente digital está diretamente ligado ao impacto emocional da gestação. "Ela precisava de um tempo para digerir tudo o que estava acontecendo com ela. Foi uma gravidez que ela não estava esperando que acontecesse, nem eu. Mas aconteceu", afirmou.