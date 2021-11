Ex-bailarina Hulda Bittencourt, da Cisne Negro Cia de Dança, morre em São Paulo

A diretora e fundadora da Cisne Negro Cia de Dança, Hulda Bittencourt, faleceu nesta segunda-feira (01), aos 87 anos. A ex-bailarina era uma das mais respeitadas e longevas companhias de dança do Brasil. A artista sofreu um AVC ao chegar em casa, na noite do último sábado (30), depois de assistir, junto com uma amiga, ao espetáculo do Grupo Corpo, no Teatro Alfa. Ela estava internada no Hospital Albert Einstein. Com informações da Agência Estado.

Hulda estava continuava em atividade, ao lado da filha Dany Bittencourt. A "alma da Cisne Negro", para o diretor Jorge Takla, que dirigiu espetáculo em homenagem a ela, com participição da bailarina Ana Botafogo, em 2017 (H.U.L.D.A), formou centenas de bailarinos, apoiou a criação de 42 espetáculos pela sua companhia e administrava, ao lado das filhas Dany Bittencourt e Giselle Bittencourt, a Companhia de Dança e o Estúdio de Ballet Cisne Negro, em funcionamento há mais 60 anos.

Há 44 anos a bailarina e coreógrafa Hulda Bittencourt recebia na sua escola de dança vários estudantes de Educação Física da USP, interessados em ter aulas de balé com uma das pupilas de Maria Olenewa, bailarina russa que inaugurou as primeiras turmas profissionalizadas de balé clássico no Brasil. Sem nunca ter trabalhado como professora de homens antes, a bailarina aceitou a empreitada.

A partir daí, começou a longeva trajetória da Cisne Negro Cia de Dança, que completou 44 anos em 2021, com espetáculos por todo o Brasil e exterior. A companhia foi fundada em 1977 com um elenco misto formado, por bailarinas do Estúdio de Ballet Cisne Negro (a escola que Hulda fundara antes) e alunos da Faculdade de Educação Física da USP.