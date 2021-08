Eventos e casas noturnas voltam a funcionar em Belém com protocolos, diz governo

O Governo do Pará, por meio da Procuradoria-Geral (PGE) e da Secretaria de Saúde (Sespa), faz, neste momento, um comunicado referente ao bandeiramento de risco para a covid-19 no Estado e esclarece dúvidas sobre o tema. O procurador-geral do Pará, Ricardo Sefer, informou no início da entrevista, que as notícias são boas e que, nada irá retroceder. "As atividades, até então não permitidas, poderão ser realizadas, mas com os devidos protocolos. Tudo que já está permitido vai continuar".

Segundo Sefer, "boates, casas noturnas e shows que estavam proibidas há tanto tempo já tinham o retorno esperado. E que as pessoas vacinadas poderão ter acesso a esses locais 14 dias após ter tomado a primeira dose".

O procurador completamena ainda que "quem optou por se vacinar terá prioridade no acesso a essas programações. O intuito do governo do Estado é avancar na vacinação. Não estamos restringindo direitos. Estamos avançando em flexibilização de direitos para quem já optou pela vacinação", afirmou.

O procurador afirmou que a secretaria de segurança está preparando uma estratégia de fiscalização, mas lembrou que o próprio povo e o bom senso devem ser os principais fiscais do cumprimento do decreto. “Tudo o que está hoje permitido seguirá permitido da forma que está permitido e atividades que ainda não estavam permitidas começam a ser liberadas, cumprindo-se algumas formalidades”, afirmou Sefer, referindo-se aos protocolos de segurança recomendamos pelo governo.