Evento apresenta programações culturais e webdocumentário no bairro do Barreiro, em Belém

Nesta quinta-feira, 16, o bairro do Barreiro em Belém receberá um evento especial realizado pelo projeto "Artecidad(e)ania: web em movimento". A programação contará com apresentações artísticas de música, dança, performances teatrais, relatos de experiência, exibição de vídeo e fotos varais. Ainda este mês, também será realizada uma programação no Jurunas, outro bairro contemplado pelo projeto.

Entre as atrações, também será transmitido o webdocumentário, produzido pela Rádio Margarida, que apresenta a história e o trabalho de seis artistas da periferia de Belém: Laura Sena, Awazônia e Núcleo Sociocultural e Ambiental São Joaquim, representado pelo músico Manoel Fonseca, do Barreiro; e Carol Magno, Ordep e Samu Periférico, do Jurunas. A programação do evento também será o momento de apresentar essa produção para a comunidade do bairro.

Com o intuito de trazer essas narrativas da periferia, Eugênia Melo, coordenadora do Artecidad(e)ania, afirma que levar essa programação para o bairro é uma forma não só de reconhecer a importância dessa produção cultural periférica, mas também de fortalecer a identidade cultural dos artistas. “Em contraponto ao que é divulgado nas mídias, queremos mostrar que, para além da violência, existe arte e cultura que precisam ser difundidas entre a comunidade e fora dela”, disse a coordenadora.

Segundo Awazônia, morador do Barreiro e um dos protagonistas do webdoc, esta produção expandiu o alcance do seu trabalho, levando para outros lugares e pessoas. E o evento será a oportunidade de alcançar ainda outras pessoas do bairro. “Foi um documentário muito bonito. Gratidão pelo espaço, pela troca, pela oportunidade de fala. Com o evento, a gente vai poder mostrar para as pessoas do bairro quem são esses artistas, porque às vezes nem todos tiveram seus trabalhos conhecidos por todas as pessoas da comunidade”, afirmou ele.

O evento é a culminância das atividades do projeto “Artecidad(e)ania: web em movimento”, produzido pela ONG Rádio Margarida, com o patrocínio da Equatorial Energia por meio da Lei Semear, do Governo do Pará.

SERVIÇO:

Data: 16 de junho

Horário: Das 17h às 21h

Endereço: Av. Independência (Rua do Canal São Joaquim), entre Rua Mirandinha e Passagem Caju - Barreiro

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)