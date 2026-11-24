O Evanescence deve retornar à América do Sul em 2027 com a turnê do álbum “Sanctuary”. A informação consta no comunicado oficial divulgado pela Live Nation em junho, que inclui a região entre os próximos destinos da banda.
Embora o Brasil ainda não tenha sido confirmado, o país é um dos principais mercados do grupo na América do Sul. Em 2023, a banda liderada por Amy Lee reuniu cerca de 40 mil pessoas no Allianz Parque, em São Paulo, no maior show solo de sua carreira.
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Em maio, o baterista Will Hunt antecipou a volta durante entrevista ao programa All Access Live. Na ocasião, afirmou que a banda planejava retornar ao continente em 2027. “Nós vamos voltar. Acho que o plano, ainda provisório, é voltar para lá no ano que vem. Os fãs da América do Sul, os brasileiros, os chilenos, a Colômbia... eles estão em outro nível”, declarou.
Vem pra Belém?
Nos últimos dias, cresceu a expectativa pela confirmação do show do Evanescence na capital paraense. Informações de bastidores apontam que cinco capitais brasileiras estariam sendo negociadas para receber a turnê: Belém, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. Apesar disso, ainda não há confirmação oficial, datas ou início de vendas de ingressos