Evanescence em Belém? Banda anuncia turnê na América do Sul em 2027

Em 2023, grupo reuniu cerca de 40 mil pessoas em São Paulo, no maior show solo de sua carreira

O Evanescence deve retornar à América do Sul em 2027 com a turnê do álbum “Sanctuary”. A informação consta no comunicado oficial divulgado pela Live Nation em junho, que inclui a região entre os próximos destinos da banda.

Embora o Brasil ainda não tenha sido confirmado, o país é um dos principais mercados do grupo na América do Sul. Em 2023, a banda liderada por Amy Lee reuniu cerca de 40 mil pessoas no Allianz Parque, em São Paulo, no maior show solo de sua carreira.

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Em maio, o baterista Will Hunt antecipou a volta durante entrevista ao programa All Access Live. Na ocasião, afirmou que a banda planejava retornar ao continente em 2027. “Nós vamos voltar. Acho que o plano, ainda provisório, é voltar para lá no ano que vem. Os fãs da América do Sul, os brasileiros, os chilenos, a Colômbia... eles estão em outro nível”, declarou.

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