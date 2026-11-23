XUXA VAI SER AVÓ DE UM MENINO
A apresentadora Xuxa revelou no domingo, 22, que será avó de um menino . O anúncio foi feito durante participação de sua filha, a modelo Sasha Meneghel, de 28 anos, e seu genro, o cantor João Lucas, de 27, no palco do Domingão Com Huck, da TV Globo. Após serem questionados pelo apresentador Luciano Huck sobre o sexo do bebê, João pediu que a sogra contasse a novidade do casal ao colega e à plateia. “Menino, gente! Menino! A gente está mandando nome de menino para ela todo dia, uma lista!”, disse Xuxa, eufórica, em chamada de vídeo ao vivo. Huck parabenizou os novos pais e a avó. O namoro do casal foi oficializado em abril de 2020, após alguns meses de relação. Em outubro, Sasha anunciou a gravidez ao público. Neste domingo, no palco, afirmou estar por volta do 5º mês de gestação. O quarteto também deu risada ao relembrar o momento em que descobriram a gravidez, tendo certa dificuldade com o teste utilizado.
CASAMENTO DISCRETO
Em cerimônia intimista em Palm Springs, na Califórnia, a cantora Miley Cyrus, 33, casou-se com o baterista e produtor musical Maxx Morando, 28. Os dois se conhecerem em 2021 e, desde então, mantiveram um relacionamento reservado. A informação foi divulgada pela revista norte-americana People. Morando é o segundo marido de Miley Cyrus. A cantora foi casada com o ator Liam Hemsworth, com quem teve um relacionamento de cerca de dez anos. Até o momento, nem Miley nem Morando publicaram detalhes sobre a cerimônia nas redes sociais. Músico, produtor e artista visual norte-americano, Maxx Morando mantém um perfil discreto, mas ganhou projeção no cenário alternativo de Los Angeles como baterista da banda de rock Liily, após integrar o grupo punk The Regrettes entre 2015 e 2018. Ele também desenvolve trabalhos no design e na ilustração e, inclusive, já colaborou com Miley Cyrus em 2021, criando estampas para figurinos. Além do relacionamento, Morando divide uma parceria comercial com a cantora. Ele produziu e tocou múltiplos instrumentos em faixas do álbum Endless Summer Vacation (2023), de Miley Cyrus, como Handstand e Violet Chemistry, assumindo papel ainda mais central em Something Beautiful (2025), disco da Miley em que ele produziu oito canções e coescreveu sete.
HERDEIRO JÁ ENTRE NÓS
Tati Machado anunciou no sábado, 21, o nascimento do filho com o marido Bruno Monteiro. “Nosso primeiro encontro. Bem-vindo, Rafael”, escreveu a apresentadora em uma publicação no Instagram. Na legenda, ela contou que o menino nasceu na terça-feira, 17. Nos comentários, diversos famosos deixaram recados comemorando a notícia. “Seja bem-vindo! Saúde, saúde e saúde para essa família linda”, disse a atriz Taís Araújo. “Muito amor”, falou Fernanda Paes Leme. A apresentadora anunciou a segunda gravidez no dia 11 de junho, pouco mais de um ano após perder o primeiro filho, Rael. Em maio de 2025, a apresentadora sofreu a perda do bebê quando estava com 33 semanas de gestação. No Dia das Mães daquele ano, ela percebeu que algo estava diferente e chegou a ouvir os batimentos cardíacos com um aparelho caseiro, o que a tranquilizou naquele momento. Dois dias depois, durante uma consulta médica, descobriu que Rael já não tinha batimentos cardíacos. O parto precisou ser induzido.
OUTRO PAPAI FAMOSO
Aos 63 anos, Quentin Tarantino se tornou pai pela terceira vez. Casado com a cantora israelense Daniella Pick Tarantino, 43, desde 2018, o vencedor do Oscar confirmou o nascimento de um menino por meio de um comunicado publicado no domingo, 22. “Quentin Tarantino e sua esposa, Daniella Pick Tarantino, estão muito felizes de anunciar o nascimento de seu terceiro filho, um menino”, informou um representante do cineasta à revista People. Tarantino e Daniella se conheceram em 2009, durante uma viagem do diretor de Pulp Fiction a Israel. Os dois começaram a namorar, mas terminaram depois de alguns anos, se reencontrando em 2016. Os dois oficializaram a união em 2018 e, desde então, tiveram Leo, de 6 anos, e Adriana, de 4, e agora este bebê. Modelo e cantora, Daniella é filha do famoso músico israelense Svika Pick e começou sua carreira ao lado da irmã, Sharona Pick, com quem formava a dupla Pick Sisters, e ganharam repercussão mundial durante a edição de 2005 do Eurovision, programa de calouros líder de audiência na Europa. As duas seguiram carreira solo, com Daniella trabalhando também como modelo.
DIVA DE NOVO ENTRE NÓS
Encerrou no sábado, 21, a nova passagem de Mariah Carey pelo Brasil, com o show natalino da turnê Mariah Carey’s Christmas Time no Rio de Janeiro, na Farmasi Arena (Barra Olímpica). O espetáculo misturou clássicos natalinos — inspirados no álbum Merry Christmas (1994) — com sucessos da carreira da artista, como “We Belong Together”, “Obsessed” e “Fantasy”. Durante o show, Mariah comentou em tom bem-humorado sobre boatos nas redes sociais a respeito de sua saúde e mobilidade, pedindo para o público não acreditar em tudo o que lê na internet. A apresentação também chamou atenção pela interação descontraída com os fãs cariocas.
NOTÍCIA TRISTE PARA OS FÃS
Em razão de problemas de saúde do vocalista Ian Gillan, o show do Deep Purple no Brasil foi adiado para 2027, em data a ser anunciada em breve. Em comunicado oficial, a banda informou que todos os ingressos adquiridos permanecerão válidos para a nova data, sem necessidade de troca, assim como foi garantido reembolso para quem preferir. “Após um problema de saúde ocorrido em Leipzig, que exigiu atendimento médico de urgência no hospital, e seguindo as recomendações da minha equipe médica e do meu management, tivemos que tomar a difícil decisão de adiar o restante da turnê pela Europa e pelo Reino Unido. Lamentavelmente, esses adiamentos também precisarão se estender aos shows programados para este ano na América do Sul e no México. Lamento profundamente os transtornos que essa decisão possa causar a todos. Espero estar de volta à estrada no início do próximo ano e fui informado pela equipe do Deep Purple de que as novas datas serão anunciadas muito em breve, para o início de 2027. Agradeço a todos pela compreensão”, afirmou o vocalista Ian Gillan.