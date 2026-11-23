Vovó Xuxa, bebê de Tati Machado, casamento de Miley Cyrus e mais

XUXA VAI SER AVÓ DE UM MENINO

A apresentadora Xuxa revelou no domingo, 22, que será avó de um menino . O anúncio foi feito durante participação de sua filha, a modelo Sasha Meneghel, de 28 anos, e seu genro, o cantor João Lucas, de 27, no palco do Domingão Com Huck, da TV Globo. Após serem questionados pelo apresentador Luciano Huck sobre o sexo do bebê, João pediu que a sogra contasse a novidade do casal ao colega e à plateia. “Menino, gente! Menino! A gente está mandando nome de menino para ela todo dia, uma lista!”, disse Xuxa, eufórica, em chamada de vídeo ao vivo. Huck parabenizou os novos pais e a avó. O namoro do casal foi oficializado em abril de 2020, após alguns meses de relação. Em outubro, Sasha anunciou a gravidez ao público. Neste domingo, no palco, afirmou estar por volta do 5º mês de gestação. O quarteto também deu risada ao relembrar o momento em que descobriram a gravidez, tendo certa dificuldade com o teste utilizado.

CASAMENTO DISCRETO

(Foto: Instagram @mileycyrus.col)

Em cerimônia intimista em Palm Springs, na Califórnia, a cantora Miley Cyrus, 33, casou-se com o baterista e produtor musical Maxx Morando, 28. Os dois se conhecerem em 2021 e, desde então, mantiveram um relacionamento reservado. A informação foi divulgada pela revista norte-americana People. Morando é o segundo marido de Miley Cyrus. A cantora foi casada com o ator Liam Hemsworth, com quem teve um relacionamento de cerca de dez anos. Até o momento, nem Miley nem Morando publicaram detalhes sobre a cerimônia nas redes sociais. Músico, produtor e artista visual norte-americano, Maxx Morando mantém um perfil discreto, mas ganhou projeção no cenário alternativo de Los Angeles como baterista da banda de rock Liily, após integrar o grupo punk The Regrettes entre 2015 e 2018. Ele também desenvolve trabalhos no design e na ilustração e, inclusive, já colaborou com Miley Cyrus em 2021, criando estampas para figurinos. Além do relacionamento, Morando divide uma parceria comercial com a cantora. Ele produziu e tocou múltiplos instrumentos em faixas do álbum Endless Summer Vacation (2023), de Miley Cyrus, como Handstand e Violet Chemistry, assumindo papel ainda mais central em Something Beautiful (2025), disco da Miley em que ele produziu oito canções e coescreveu sete.

HERDEIRO JÁ ENTRE NÓS

(Foto: Instagram @tati)

Tati Machado anunciou no sábado, 21, o nascimento do filho com o marido Bruno Monteiro. “Nosso primeiro encontro. Bem-vindo, Rafael”, escreveu a apresentadora em uma publicação no Instagram. Na legenda, ela contou que o menino nasceu na terça-feira, 17. Nos comentários, diversos famosos deixaram recados comemorando a notícia. “Seja bem-vindo! Saúde, saúde e saúde para essa família linda”, disse a atriz Taís Araújo. “Muito amor”, falou Fernanda Paes Leme. A apresentadora anunciou a segunda gravidez no dia 11 de junho, pouco mais de um ano após perder o primeiro filho, Rael. Em maio de 2025, a apresentadora sofreu a perda do bebê quando estava com 33 semanas de gestação. No Dia das Mães daquele ano, ela percebeu que algo estava diferente e chegou a ouvir os batimentos cardíacos com um aparelho caseiro, o que a tranquilizou naquele momento. Dois dias depois, durante uma consulta médica, descobriu que Rael já não tinha batimentos cardíacos. O parto precisou ser induzido.

OUTRO PAPAI FAMOSO

(Foto: Instagram @daniellapick)

Aos 63 anos, Quentin Tarantino se tornou pai pela terceira vez. Casado com a cantora israelense Daniella Pick Tarantino, 43, desde 2018, o vencedor do Oscar confirmou o nascimento de um menino por meio de um comunicado publicado no domingo, 22. “Quentin Tarantino e sua esposa, Daniella Pick Tarantino, estão muito felizes de anunciar o nascimento de seu terceiro filho, um menino”, informou um representante do cineasta à revista People. Tarantino e Daniella se conheceram em 2009, durante uma viagem do diretor de Pulp Fiction a Israel. Os dois começaram a namorar, mas terminaram depois de alguns anos, se reencontrando em 2016. Os dois oficializaram a união em 2018 e, desde então, tiveram Leo, de 6 anos, e Adriana, de 4, e agora este bebê. Modelo e cantora, Daniella é filha do famoso músico israelense Svika Pick e começou sua carreira ao lado da irmã, Sharona Pick, com quem formava a dupla Pick Sisters, e ganharam repercussão mundial durante a edição de 2005 do Eurovision, programa de calouros líder de audiência na Europa. As duas seguiram carreira solo, com Daniella trabalhando também como modelo.

DIVA DE NOVO ENTRE NÓS

(Foto: @30ebr/@morivafilmes)

Encerrou no sábado, 21, a nova passagem de Mariah Carey pelo Brasil, com o show natalino da turnê Mariah Carey’s Christmas Time no Rio de Janeiro, na Farmasi Arena (Barra Olímpica). O espetáculo misturou clássicos natalinos — inspirados no álbum Merry Christmas (1994) — com sucessos da carreira da artista, como “We Belong Together”, “Obsessed” e “Fantasy”. Durante o show, Mariah comentou em tom bem-humorado sobre boatos nas redes sociais a respeito de sua saúde e mobilidade, pedindo para o público não acreditar em tudo o que lê na internet. A apresentação também chamou atenção pela interação descontraída com os fãs cariocas.

NOTÍCIA TRISTE PARA OS FÃS

(Foto: Jim Rakete)