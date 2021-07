Esposa de Tammy Miranda testa positivo pra covid-19

A esposa do vereador Thammy Miranda, Andressa Ferreira, contou que testou positivo para o novo coronavírus. Pelas redes sociais, a empresária contou que está se sentido bastante cansada e sem paladar.

"Esses próximos dias vou descansar, respeitar meu corpo, respeitar os sintomas. E, claro, combater. Muita dor no corpo, muito cansaço. Só de subir a escada já me sinto cansada, uma leve dor de cabeça. É doença muito psicológica. Saí da farmácia depois de fazer o teste e me deu palpitação no coração", ressaltou.

Andressa está isolada do restante da família e afirmou que tanto o marido quanto o filho Bento não foram infectados e passam bem.