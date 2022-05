Espetáculo teatral enfatiza ancestralidade e espiritualidade através da arte

Dando continuidade ao projeto “Quartelada Teatral” que segue em Belém até o dia 25 de maio, o grupo de teatro “Coletiva Xoxós” traz á cena paraense, o espetáculo “Divinas Cabeças”. A peça será apresentada hoje, a partir das 20h, no Teatro do Desassossego, na Cidade Velha em Belém. O trabalho é atravessado por questões sobre ancestralidades, negritude, espiritualidade, diferença e cura, que se entremeiam a uma pergunta subliminar devolvida ao espectador: “Quantas cabeças pensam o nosso viver? Quem nos pensa?”.

O espetáculo se trata de uma fala cênica em resposta poética à pergunta-desejo de uma criança, mas também retrata o mundo em travessias pandêmicas, através das ancestralidades, negritude, espiritualidade, diferença, cura. Enquanto Teatro Dadivoso e seguindo os princípios da bioescritura, do teatro ao alcance do tato e do protagonismo de mulheres em cena, as experiências de vida da performer se entremeiam a uma pergunta subliminar devolvida ao espectador.

Segundo a produtora do espetáculo, Danielle Cascaes, “’Divinas Cabeças’ foi construído ao longo do processo pandêmico, ou seja, atravessa inclusive as situações de vida que foram vividas por mim e toda a equipe envolvida no trabalho. Então o publico pode esperar uma relação teatral poética e singular. Nós instruímos as pessoas a cuidar delas mesmas e envolve os artistas nesse processo. É muito importante falar sobre esse assunto, a experiencia da pandemia é significativa para todos. Se a gente prestar atenção na relação que cada um estabelece consigo mesmo, fica bem mais fácil entender os processos vividas pela atriz principal do nosso espetáculo”, explicou a produtora.

“Nós mostramos a espiritualidade afro-brasileira, que ocupa um lugar muito importante, mas ainda é bastante silenciada. A gente pretende fazer uma reparação histórica. Infelizmente, a pandemia ainda não acabou. Então tanto a arte como a espiritualidade são respiros nesse momento. Além de combater o racismo, preconceitos que são feridas na sociedade”, enfatizou Danielle.

Agende-se:

Espetáculo “"Divinas Cabeças" do projeto Quartelada Teatral

Data: 25/05

Hora: 20h

Local: Teatro do Desassossego (Dr. Malcher, número 287 – Cidade Velha)