Espetáculo ‘Simples Assim’ estreia em Belém, texto de Martha Medeiros e direção de Ernesto Piccolo

O espetáculo "Simples Assim" chega a Belém, uma das quatro cidades da turnê pelo brasil, e apresenta nos dias 14, 15 e 16 de abril no Theatro da Paz a peça que é baseada na obra de Martha Medeiros, com texto adaptado pela autora, junto com Rosane Lima. A direção artística é de Ernesto Piccolo, que traz no elenco: Georgiana Góes, Maria Eduarda de Carvalho e Mouhamed Harfouch. A montagem Simples Assim propõe humor e reflexão para melhor enfrentar a época em que a sociedade se encontra.

O espetáculo é uma produção da Turbilhão de Ideias e nesta temporada abrange Belém, Campinas, Ribeirão Preto e Vitória. Antes disso, o espetáculo já tinha passado por São Paulo, Belo Horizonte, Palmas, Fortaleza, Porto Alegre, Brasília, Uberlândia, Goiânia e Curitiba em um total de 68 apresentações pelo Grupo Bradesco Seguros.

Ernesto Piccolo, ator e diretor do espetáculo, é fã da escritora Martha Medeiros e esta é a quarta peça que dirige, com um texto dela. "Essa é minha 4ª peça da incrivel Martha Medeiros, de quem sou fa incondicional. 'Diva', com Lilia Cabral, Alexandra Richter e Marcelo Valle; 'Doidas e Santas', com Cissa Guimarães, Giuseppe Oristanio e Josie Antelo; 'Feliz por nada' com Cristiana Oliveira, Maria Eduarda e Gil Hernandez. E 'Simples Assim', [com Georgiana Góes, Maria Eduarda de Carvalho e Mouhamed Harfouch", disse.

O que justifica a sua trajetória na direção, utilizando os textos da escritora porto-alegrense, é que, segundo ele, é uma das melhores escritoras do cotidiano. "Martha medeiros é uma das

Melhores cronistas do humano/cotidiano. Estamos na era da informática, Instagram, celular, videoconferência, tablets, telas… Andamos olhando muito pra baixo", iniciou.

Piccolo cita algumas histórias que possivelmente geram identificação do público, por onde o espetáculo passa. "Desde o jornalista que 'surta' por não aguentar mais só dar notícias ruins, uma mulher mega ocupada que contrata uma dublê para conseguir ter uma trégua e vai até um mega empresário que se vê impotente diante da morte que veio buscá-lo. Todas as histórias entrelaçadas. E Georgiana, Maria Eduarda e Mohamed fazendo cada um, três personagens", ressaltou.

O artista destaca a sua paixão por Belém e demonstra felicidade por se apresentar novamente na capital paraense. "Sou apaixonado por Belém! Fiz um curta metragem, com produção de Belém, 'açaí com Jabá'. Ganhei um prêmio e tudo. Mas isso é outra história", recordou.

Palco, audiovisual e... Palco!

"Simples Assim" foi encenado pela primeira vez em 2019. Com a chegada da pandemia de Covid-19, o espetáculo foi adaptado ao audiovisual e os atores gravavam em suas casas e o material era editado, resgatou Ernesto Piccolo, diretor do espetáculo.

Na atual produção, o espetáculo já empregou mais de 300 profissionais. Ernesto celebra a conquista de gerar postos de trabalho e incentivar a economia criativa. E, para celebrar a produção que chega a Belém, convida o público local a prestigiar. "O público paraense vai se identificar por ser um texto humano. Do nosso cotidiano, de nós Brasileiros, do nosso país sem fronteira, do nosso país acolhedor. Tenho certeza que por algum personagem o público vai se identificar. São humanos como eu e como você", concluiu.

A escritora Martha Medeiros afirma que a peça traz o espírito da contemporaneidade e que o texto mistura sentimentos, fazendo o público rir e refletir. “A vida é difícil, mas a simplicidade salva. Corruptos existem, mas eles nada podem contra a morte. A tecnologia nos domina, mas o amor segue imperioso. Tudo se entrelaça. É um texto para rir e pensar sobre essa birutice toda. Montar a peça hoje é abrir um espaço de pensamento e, ao mesmo tempo, de prazer para os espectadores, desejando que eles possam rir e refletir sobre nossa linda e atribulada humanidade”, finalizou.

Serviço

Espetáculo: Simples Assim

Classificação: 12 anos

Duração: 75 minutos

Gênero: Comédia

Turnê: Belém (3 apresentações)

Local: Theatro da Paz

Temporada: 14 a 16 de abril

Sexta e sábado: 20h. Domingo: 18h

Ingressos: de R$ 25,00 a R$ 120,00. Disponível no ticketfacil.com.br