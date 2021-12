Espetáculo online exalta expressões da cultura paraense

A Escola de Música e Dança da Casa da Cultura de Canaã dos Carajás realiza nesta quinta-feira, 30, um espetáculo gratuito e virtual de música paraense. O evento, que já é tradição em de Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará, se tornou virtual devido as restrições sanitárias em decorrência da pandemia da covid-19.

A transmissão estará disponível para o público em geral através dos números: (94) 99160-8186 e (94) 99220-3451, ou pelo YouTube, no canal da Casa da Cultura de Canaã dos Carajás.

O “Espetáculo de fim de ano” da escola terá a participação de alunos e especiais. “A programação deste ano está bem interessante. Além dos números musicais e de dança, temos participações especiais do Bumba Meu Boi da Nova Jerusalém, Vale Música Belém e do Grupo Folclórico Flores do Carimbó. Esses grupos trouxeram um toque super especial para o espetáculo desse ano, principalmente celebrando a cultura paraense e exaltando as nossas raízes”, antecipou Mauro Coutinho, orientador socioeducativo da Escola de Música e Dança da Casa da Cultura de Canaã dos Carajás.

Com 16 minutos de duração, a apresentação é resultado do ano inteiro de trabalho da instituição. “Além dos números musicais e das atrações, nós também mostramos no vídeo o nosso espaço e as atividades que realizamos além das aulas da Escola de Música e Dança”, acrescentou o orientador.

Tradicional na região, o evento é bastante aguardado pela comunidade de Canaã. Antes da pandemia, ele era feito em duas etapas. A primeira era o recital de música, só com os alunos de música, e na segunda etapa, nós fazíamos o espetáculo de ballet. Porém, com a nova situação mundial, desde o ano passado, ele é feito de forma on-line, reunindo as duas modalidades em um vídeo só. Neste ano também, o número de participantes foi reduzido para evitar aglomerações.

“O objetivo é mostrar o talento de nossos alunos e parte do que foi trabalhado com eles durante o ano letivo. Mostrar também à comunidade os nossos serviços, o que nós oferecemos e também contribuir para a formação de plateia, já que nós sabemos também que é uma grande problemática que enfrentamos em Canaã, pois não temos tantos locais que oferecem espetáculos e acesso à cultura na cidade”, explicou Mauro Coutinho.

Formado prioritariamente por alunos, que durante o ano todo ensaiaram de forma presencial, mas mantendo os protocolos sanitários exigidos, o espetáculo exalta as expressões culturais paraenses através do carimbó, lundu, Bumba meu boi, brega, inclusive com o ballet. “As bailarinas dançam ao som de ‘Tambatajá’, uma canção popular paraense muito conhecida do Maestro Waldemar Henrique”, finalizou o orientador.

Agende-se

Espetáculo da Escola de Música e Dança da Casa da Cultura.

Dia: 30/12

Hora: às 20h

Transmissão: via WhatsApp, (94) 99160-8186 ou (94) 99220-3451, ou pelo canal da Casa da Cultura de Canaã dos Carajás, no Youtube