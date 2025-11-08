Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Escadaria das Bailarinas, de Kobra, é revitalizada em Pinheiros: Manter a memória preservada

Estadão Conteúdo

A Escadaria das Bailarinas, espaço em Pinheiros, na zona oeste da cidade de São Paulo, revitalizado por Eduardo Kobra em 2018, passou por um novo processo de renovação. Agora, a escadaria, que une as ruas Alves Guimarães e Cardeal Arcoverde, conta com cores renovadas, iluminação cênica, acessibilidade e mobiliário urbano restaurado.

"Há sete anos, criamos esse espaço para ser mais agradável para a cidade e, portanto, restaurar esta obra é manter a história e a memória preservadas", diz o artista.

Além da manutenção artística, o espaço recebeu melhorias estruturais e paisagísticas. No momento, degraus e bancos foram restaurados e uma nova iluminação cênica foi colocada para valorizar o conjunto da obra também à noite.

O projeto foi conduzido pela incorporadora Munir Abbud em parceria com a construtora e incorporadora SKR, e contou com apoio do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (Conpresp). O próprio Kobra acompanhou a restauração, a recuperação das cores e brilho originais e criou um novo design cromático para os degraus, garantindo mais resistência diante do fluxo intenso de pedestres e turistas.

Para o futuro, os criadores planejam a instalação de um elevador no subsolo, com acesso a partir da Rua Cardeal Arcoverde. "De forma que pessoas com mobilidade reduzida possam ter acesso a lojas, restaurantes e cafés em todos os andares", conta Jota Abbud, sócio-diretor da Munir Abbud.

Quem já conhecia o lugar, no entanto, percebeu uma mudança impactante no espaço que antes da obra era popularmente conhecido como Escadão da Alves Guimarães. A icônica bailarina da escada - a primeira pintada pelo artista, conforme mostrou matéria do Estadão da época - não está mais lá. De acordo com os criadores do projeto, o motivo foi a alta degradação que o tempo e a chuva traziam à obra.

Antigamente eram seis bailarinas e agora o espaço retrata apenas quatro - duas delas inspiradas em integrantes do Ballet Paraisópolis.

Com a restauração, é esperado que a escadaria retorne ao radar como um dos cenários mais clicados de Pinheiros.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

escadaria das bailarinas/kobra/pinheiros/são paulo
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CONEXÃO

Catia Fonseca reforça laços com Belém através do Círio de Nazaré e sabores locais

Em entrevista exclusiva, a apresentadora compartilha suas experiências ao desbravar a gastronomia e cultura paraense

08.11.25 8h00

FAMOSOS

Regina Casé celebra estadia em Belém e elogia energia da cidade às vésperas da COP 30

A apresentadora visitou o Mercado do Ver-o-Peso, se encontrou com amigos e elogiou a recepção do público paraense

07.11.25 20h54

FAMOSOS

Fafá de Belém se reúne com Lula na BlueZone e é confirmada na abertura da COP 30

Fafá compartilhou registros do encontro e agradeceu pelo convite nas redes sociais

07.11.25 20h34

PAGODE

Patrick Henrique leva a essência da Bela Vista para o Brasil

Cantor celebra o sucesso do projeto “Resenha do PH”, realizado

07.11.25 17h14

MAIS LIDAS EM CULTURA

FAMOSOS

Em Belém, príncipe William se diverte ao ganhar frasco de 'Óleo da Bôta' durante visita ao Goeldi

A visita fez parte da programação do príncipe no Brasil, voltada a temas ambientais e sociais ligados à Amazônia

06.11.25 20h16

COP 30

Jornalista Andréia Sadi é vista andando de ônibus da COP 30 em Belém

Repórter da GloboNews está na capital paraense e foi fotografada usando o transporte oficial da conferência

07.11.25 22h46

VIVA O AMOR!

Gloria Groove se casa em cerimônia discreta após quase 11 anos de relacionamento

A artista compartilhou nas redes sociais registros do casamento, que contou com bolo temático e presença de familiares

06.11.25 22h57

EITA!

Ex-jogador de vôlei faz cirurgia de aumento peniano: ‘parece uma garrafa pet'

Aposentado das quadras, o agora criador de conteúdo adulto Alê Siewert fez a operação em Campinas, no interior de São Paulo

02.10.24 15h44

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda