"Encantada do Brega" ganha análise de perfil de paródias nacional

O perfil nacional "Diogo Paródias" tem mais de dois milhões de seguidores nas redes sociais. E a pedido do público, como foi divulgado pelo apresentador do canal no Youtube, Diogo analisou a paródia paraense "Encantada do Brega". O apresentador elogia as filmagens e o elenco da paródia. Além de comentar sobre as particularidades da cultura paraense.

A história foca na batedora de açaí Stephanny que sonha em participar de uma festa de aparelhagem, porém é sempre impedida por sua madrasta. Além de suportar os abusos de suas irmãs, a jovem é obrigada a adulterar açaí e enganar a vizinhança, até que acontecimentos mágicos mudam o rumo de sua vida.

Confira a análise na íntegra: