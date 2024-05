Empresa anuncia suspensão da venda de ingressos para show extra de Bruno Mars no Rio

Após o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, se pronunciar nas redes afirmando que não dará autorização para os shows do Bruno Mars ocorrerem na capital carioca nos dias 4 e 5 de outubro por conta do período eleitoral, a empresa Live Nation Brasil publicou um comunicado, nesta quinta-feira (09/05), afirmando que serão suspensas as vendas de ingressos para o show extra do artista no Rio.

Conforme a nota, a empresa deve apenas suspender o show que iria ocorrer no dia 5 de outubro. Não houve pronunciamento sobre a apresentação no dia anterior - 4 de outubro.

“Trabalharemos em estreita colaboração com o gabinete do prefeito [Eduardo Paes] para encontrar uma solução para os fãs. Todas as informações de pré-venda e venda serão divulgadas em breve junto com atualizações sobre as datas do evento”, explicou na publicação.

A Live Nation Brasil ainda informou que as pré-vendas e vendas gerais das datas extras em São Paulo, dias 12 e 13 de outubro e Brasília, dia 18 de outubro, continuarão mantidas.