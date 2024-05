Eduardo Paes diz que não dará autorização para shows de Bruno Mars; saiba o motivo

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, utilizou o “X” (antigo Twitter), na última quarta-feira (08/05), para informar que não dará autorização para os shows de Bruno Mars, ocorrerem na cidade nos dias 4 e 5 de outubro. Isso porque, segundo o executivo municipal, as datas coincidem com o período eleitoral, sendo o pleito marcado para o dia 6.

Paes explicou que publicação que o processo eleitoral exige uma grande mobilização de servidores para ocorrer, e por isso, a próprio segurança do evento poderia ficar desfalcada. “Imaginar que vai se fazer qualquer grande evento no Rio de Janeiro (dirá até que no Brasil) às vésperas das eleições é absurdo pela necessidade de mobilização de uma grande quantidade desses agentes públicos”, disse o prefeito.

O chefe do executivo revelou que já tinha informado a produtora do evento a impossibilidade da realização dos shows de Bruno Mars. Ainda assim, na quarta-feira, a Ticketmaster anunciou mais quatro shows extras do cantor no Brasil, sendo um deles o que ocorreria no Rio no dia 4 de outubro. “A prefeitura do Rio de Janeiro não deu e não dará a autorização para o referido espetáculo na semana das eleições”, acrescentou Paes.

Vendas são suspensas

Live Nation Brasil emitiu comunicado, na manhã desta quinta-feira (09/05), sobre shows de Bruno Mars no Rio de Janeiro, após o pronunciamento de Eduardo Paes. Segundo a empresa, as vendas do show do artista na capital carioca, que ocorreria no dia 5 de outubro, serão postergadas.

“Trabalharemos em estreita colaboração com o gabinete do prefeito [Eduardo Paes] para encontrar uma solução para os fãs. Todas as informações de pré-venda e venda serão divulgadas em breve junto com atualizações sobre as datas do evento”, explicou na publicação. Não houve pronunciamento sobre o show do dia 4 de outubro.

A Live Nation Brasil ainda informou que as pré-vendas e vendas gerais das datas extras em São Paulo, dias 12 e 13 de outubro e Brasília, dia 18 de outubro, continuarão mantidas.