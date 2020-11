Emilly Nunes, modelo paraense do Marajó é destaque em primeiro dia da SPFW

O primeiro dia edição de 25 anos da São Paulo Fashion Week começou com paraense roubando a cena. Já no segundo desfile virtual desta quarta-feira (4), da marca Victor Hugo Mattos, a modelo Emilly Nunes foi o destaque em um fashion film da marca, onde aparece sozinha usando os looks da nova coleção.

LEIA MAIS - São Paulo Fashion Week abre edição histórica nesta quarta

Com uma carreira recente, a modelo natural de Soure, Ilha do Marajó tem chamado a atenção no mundo da moda no Brasil e exterior. Só em 2020, Emilly já estampou a capa da Vogue Brasil duas vezes, e também uma edição da Vogue Portugal.

A coleção desfilada por Emilly é "Cálida", descrita pela marca como "uma ode ao Sol, o grande astro solene do Universo". De significado caloroso e quente, a palavra que dá título ao filme e à coleção, sugere um certo entusiasmo e coragem para atravessar os ciclos, e reconhece o poder regenerador e curativo que o Sol e seus efeitos podem proporcionar.

O filme faz um recorte sublime de uma volta completa do Sol. Desde o seu nascimento no Universo e o alvorecer diário; passa pelo esplendor do meio dia, seu ápice; a hora em que a Natureza muda de guarda, o entardecer; a chegada da noite, com suas sombras e incertezas, e então a possibilidade de um novo amanhã, quando o astro emerge novamente no horizonte. Assista:

Esta é a estreia da marca Victor Hugo Mattos no line-up oficial da SPFW. Suas três primeiras coleções autorais foram apresentadas em 2018 e 2019, dentro do Projeto Estufa, inserção de novos designers na semana de moda, e que teve curadoria da Dacri Deviati.

A marca também inaugura o site e e-commerce www.victorhugomattos.com, onde será possível conferir as coleções anteriores, e adquirir peças selecionadas, incluindo as da nova coleção e também as jóias. O filme "Cálida" tem direção de Paulo Mendel, styling assinado por Renata Correa, beleza por Angélica Moraes, trilha sonora por Alexandre Ostrovsky e voz de Letrux.

Assista à edição de 25 anos da SPFW ao vivo: