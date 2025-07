Edu Guedes explica ausência na TV e revela quando volta para o seu programa ao vivo

Edu Guedes enviou um recado exclusivo para a sua equipe do Fica com a Gente, programa que ele apresenta ao vivo todos os dias na RedeTV!, nesta segunda-feira, 14. O apresentador está afastado das funções desde o último dia 5, quando foi operado para remover um tumor no pâncreas no hospital Albert Einstein, em São Paulo.

O chef e apresentador, que teve alta do hospital na última sexta-feira, 11, explicou sua ausência do programa e revelou quando deve voltar presencialmente ao trabalho. "É tanta oração, tanta energia positiva, que eu estou me sentindo mais forte a cada dia. Estou aqui gravando da minha casa essa semana e a próxima, tem que ser assim por conta da fisioterapia", explicou Edu, que deve voltar à TV até agosto.

'Eu estou aguentando'

Edu Guedes teve alta dez dias antes do previsto inicialmente pelos médicos, segundo contou sua mulher, a apresentadora Ana Hickmann, que comemorou a volta do marido para casa. No vídeo, ele ainda revelou como está sendo o processo de recuperação das quatro cirurgias que enfrentou para a remoção de cálculos renais e de um tumor no pâncreas.

"Eu aumentei o número de sessões de fisioterapia que eu estou fazendo por dia, de 4 a 5, porque eu estou aguentando e o médico autorizou eu a fazer para tentar melhorar mais rápido. Vou fazendo as chamadinhas para vocês, tudo o que eu posso, e em breve espero estar aí", concluiu o apresentador em recado para a equipe de seu programa.