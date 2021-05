Edital público seleciona projetos artísticos de todas as regiões do Brasil

A Oi e o Oi Futuro abriram nesta quinta-feira, 27 de maio, às 20h, as inscrições para a 17ª edição do Programa Oi de Patrocínios Culturais Incentivados, um dos editais públicos mais tradicionais do país, que contempla iniciativas culturais em todas as regiões do Brasil e também seleciona projetos artísticos para compor a programação do Centro Cultural Oi Futuro, no Rio de Janeiro.

O programa destina recursos para financiamento total ou parcial de projetos de diversas naturezas artísticas (tais como festivais, espetáculos, exposições, performances e outras manifestações criativas) aprovados em leis estaduais e municipais de incentivo à cultura. Produtores culturais e criadores podem se inscrever por meio do site do Oi Futuro até 2 de julho.

Nesta edição do Edital de Cultura, a primeira no contexto da pandemia, o Oi Futuro quer estimular projetos que proponham experiências híbridas, formatos inéditos de interação com o público e iniciativas que fomentem novas cenas artísticas e valorizem a diversidade.

“Ao lançarmos nosso Edital de Cultura neste cenário pandêmico, em que a arte se mostra mais do que nunca fundamental para nossa sobrevivência e nossa saúde mental, o Oi Futuro convida artistas e a criarem e inscreverem propostas que tragam experiências híbridas, rompam as fronteiras físicas e potencializem a vida digital, sempre valorizando a inclusão e a diversidade”, diz Roberto Guimarães, gerente executivo de Cultura do Oi Futuro.

Desde 2003, o programa patrocinou cerca de 3 mil projetos, impactando milhões de pessoas, com atuação em todos os estados com lei de incentivo à cultura operacional. No ano de 2021, o edital pode receber projetos dos seguintes estados: Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul.

O lançamento foi marcado por um evento digital em realidade expandida, direto da ilha virtual Amazônia Mapping, com gráficos realistas e tecnologia imersiva 3D, que levou o público para um ambiente imaginário com um palco rodeado de natureza, paisagens urbanas e arte digital. A programação teve direito a show inédito da cantora paraense Aíla + duo de música eletrônica Strobo, transmitido pelo canal do instituto no YouTube.

Inscrições e seleção

Com o Programa Oi de Patrocínios Culturais Incentivados, a companhia quer fomentar a produção artística inovadora, especialmente projetos que ampliem e conectem os diferentes públicos através de plataformas digitais, ultrapassem limites físicos, apostem na pluralidade e proponham formatos híbridos e acessíveis.

O processo de seleção conta com uma comissão de avaliação independente, composta por especialistas de distintos campos do conhecimento e de origem regional diversa, e envolve também a participação de profissionais do Oi Futuro e da Oi. O resultado será divulgado no site do Oi Futuro em data a ser definida.

O Oi Futuro utiliza um modelo de inscrições simplificado, sem categorias pré-definidas e sem burocracia. O formulário online resume-se a uma página em branco, em que o produtor apresenta sua proposta da forma que achar melhor. Além disso, o proponente deve incluir um vídeo em que defende sua ideia e os propósitos de seu projeto.

Serviço:

17º Programa Oi de Patrocínios Culturais Incentivados

Inscrições: de 27 de maio a 2 de julho

www.oifuturo.org.br