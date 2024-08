Doramas com Ji Jin-hee: veja K-dramas com o ator sul-coreano de ‘Romance in the House’

O ator Ji Jin-hee é sucesso em doramas sul-coreanos. Aos 53 anos, o artista faz parte do elenco principal de “Romance in the House”, da Netflix. Além desse K-drama, Ji Jin-hee já participou de “I Have a Lover”, “Misty”, “Dong Yi” e “Designated Survivor: 60 Days”. Confira abaixo outras obras com o ator no elenco.

VEJA MAIS

K-drama “Romance in the House”

K-drama "Romance in the House", dorama de romance (Reprodução)

Sinopse: Um homem de negócios e bem-sucedido, Mu-jin (Ji Jin-hee) vive feliz com a esposa e a filha. Entretanto, tudo muda quando a empresa dele entra em colapso e vai à falência. Mu-jin desaparece e não deixa rastros, abandonado sua família. Após 14 anos, ele retorna como um bilionário e tenta reconquistar o amor da esposa e da filha.

Classificação: 12 anos

Onde assistir: Netflix

K-drama “I Have a Lover”

K-drama "I Have a Lover", dorama de romance (Reprodução)

Sinopse: A advogada Do Hae Gang (Kim Hyun Joo) vive em um casamento fadado ao fracasso. Ela colocou as ambições de carreira à frente do marido, Choi Jin Eon (Ji Jin Hee), e o distanciamento entre o casal só aumenta. Por outro lado, ele também não é inocente: Choi Jin Eon tem um caso com a estudante Kang Seol Ri (Park Han Byul). Enquanto o divórcio acontece, Do Hae Gang sofre um acidente de carro e perde a memória, assumindo o lugar da irmã gêmea desconhecida, Dok Go Yong Gi. Ela se apaixona novamente pelo marido, mas tem aos seus pés Baek Seok (Lee Kyu Han), o primeiro amor de Dok Go Yong Gi.

Classificação: 14 anos

Onde assistir: Viki, Kocowa

K-drama “Misty”

K-drama "Misty", dorama de mistério (Reprodução)

Sinopse: Go Hye Ran (Kim Nam Joo) é uma jornalista famosa, ganhadora de muitos prêmios e casada com o defensor público Kang Tae Wook (Ji Jin Hee). Quando se torna suspeita de um assassinato, ela precisa da ajuda do marido, mesmo com o casamento arruinado. Kang Tae Wook se torna promotor e é o único que pode socorrê-la.

Classificação: 14 anos

Onde assistir: Netflix

K-drama “Dong Yi”

K-drama "Dong Yi", dorama de época e romance (Reprodução)

Sinopse: Durante o reinado de Sook Jong (Ji Jin-hee), na dinastia Joseon, Choi Dong Yi (Kim Yoo-jung) é uma serva de confiança da rainha In Hyun (Park Ha-sun). Quando é beneficiada pelo rei, ela se torna concubina de Sook Jong e se torna mãe do segundo filho da majestade.

Classificação: 14 anos

Onde assistir: Kocowa, Apple TV, Viki

K-drama “Designated Survivor: 60 Days”

K-drama "Designated Survivor: 60 Days", dorama de ação (Reprodução)

Sinopse: O parlamento sul-coreano sofre um atentado e a responsabilidade de reestabelecer a ordem no país é do ministro do Meio Ambiente, Park Mu-jin (Ji Jin-hee).

Classificação: 12 anos

Onde assistir: Netflix

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)