Dorama 'Romance in the House': saiba qual a história e onde assistir ao K-drama

O dorama "Romance in the House", ou "O Amor Volta Para Casa", de 2024, é original da Coreia do Sul. Este K-drama de romance, disponível na Netflix, é criação de Kim Young-Yoon e estrelado por Jin-hee Ji, Kim Ji-soo e Na Eun Son.

VEJA MAIS

K-drama "Romance in the House"/"O Amor Volta Para Casa", dorama de romance (Reprodução)

Sinopse de “Romance in the House”/"O Amor Volta Para Casa"

Um homem de negócios e bem-sucedido, Mu-jin (Ji Jin-hee) vive feliz com a esposa e a filha. Entretanto, tudo muda quando a empresa dele entra em colapso e vai à falência. Mu-jin desaparece e não deixa rastros, abandonado sua família. Após 14 anos, ele retorna como um bilionário e tenta reconquistar o amor da esposa e da filha.

Veja o trailer de “Romance in the House”/"O Amor Volta Para Casa”

Qual o elenco de “Romance in the House”/"O Amor Volta Para Casa”?

O elenco de "Romance in the House”/"O Amor Volta Para Casa" é formado por Jin-hee Ji, Kim Ji-soo e Na Eun Son.

K-drama "Romance in the House"/"O Amor Volta Para Casa", dorama de romance (Reprodução)

Quantos episódios tem "Romance in the House”/"O Amor Volta Para Casa"?

"Romance in the House”/"O Amor Volta Para Casa" tem uma temporada com 12 episódios, que estão sendo liberados aos poucos na Netflix. Cada episódio tem cerca de 60 minutos de duração.

Onde assistir "Romance in the House”/"O Amor Volta Para Casa"?

O C-drama "Romance in the House”/"O Amor Volta Para Casa" está disponível no Viki.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)