Dorama 'Quando Ninguém Vê': saiba qual a história e onde assistir ao K-drama

O dorama "Quando Ninguém Vê", de 2024, é original da Coreia do Sul. Este K-drama de suspense, disponível na Netflix, é criação de Mo Wan-il e estrelado por Yun-seok Kim, Kyesang Yoon e Go Min-si.

K-drama "Quando Ninguém Vê", dorama de suspense (Reprodução)

Sinopse de “Quando Ninguém Vê"

Jeon Young-ha (Kim Yun-seok), atualmente, é dono de uma pensão singela localizada no meio da floresta. Há 20 anos, no início dos anos 2000, Koo Sang-jun (Yoon Kye-sang) era o responsável pelo local, até um acontecimento misterioso fazer com que ele perdesse tudo. Nos presente, uma policial chega à casa e conecta os pontos que faltavam para solucionar o enigma.

Veja o trailer de “Quando Ninguém Vê”

Qual o elenco de “Quando Ninguém Vê”?

O elenco de "Quando Ninguém Vê" é formado por Yun-seok Kim, Kyesang Yoon e Go Min-si.

Quantos episódios tem "Quando Ninguém Vê"?

"Quando Ninguém Vê" tem uma temporada com 8 episódios. Cada episódio tem cerca de 60 minutos de duração.

Onde assistir "Quando Ninguém Vê"?

O K-drama "Quando Ninguém Vê" está disponível na Netfix.

