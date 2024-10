Dorama 'Números': saiba qual a história e onde assistir ao K-drama

O dorama "Números", de 2023, é original da Coreia do Sul. Este K-drama de mistério e suspense, disponível no Viki e Kocowa, é dirigido por Kim Chil-bong e estrelado por L (Kim Myung-soo), Choi Jin-hyuk, Choi Min-soo e Yeon Woo.

VEJA MAIS

K-drama "Números", dorama de mistério e suspense (Reprodução)

Sinopse de "Números"

Jang Ho-woo (L - Kim Myung-soo) é o primeiro a se formar no ensino médio e, imediatamente, assumir um cargo de liderança na maior empresa de contabilidade do país. Com excelente memória, observação, adaptação e senso de justiça, ele é colega de Jin Yeon-ah (Yeon Woo), responsável por orientá-lo no trabalho e ajudá-lo a desvendar os segredos por trás dos números. O vice-presidente da empresa, Han Je-gyun (Choi Min-soo), tem a reputação de ser generoso, entretanto, ele não hesita em lutar para conseguir o que quer. Nesse cenário, Jang Ho-woo precisa lidar com corrupção e é colocado à prova a todo momento.

Veja o trailer de "Números"

Qual o elenco de "Números"?

O elenco de "Números" é formado por L (Kim Myung-soo), Choi Jin-hyuk, Choi Min-soo e Yeon Woo.

K-drama "Números", dorama de mistério e suspense (Reprodução)

Quantos episódios tem "Números"?

"Números" tem uma temporada com 12 episódios.

Onde assistir "Números"?

O K-drama "Números" está disponível no Viki e Kocowa.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)