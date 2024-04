Dorama: conheça os 5 melhores K-dramas de suspense na Netflix; veja trailers

Os doramas estão em diversas plataformas de streaming. Na Netflix, há mais de 100 obras asiáticas dos mais variados gêneros, como comédia romântica, drama e mistério. Conheça os cinco melhores K-dramas de suspense disponíveis.

Dorama “My Name” (K-drama de suspense)

Sinopse: Yoon ji-woo (Han So-hee) testemunhou o assassinato do pai e agora busca por vingança. A jovem decide confiar no chefe do crime organizado da Coreia do Sul, que promete justiça a ela. Sob ordens do criminoso e para tornar-se informante, Yoon ji-woo entra para a polícia coreana.

Episódios: 8

Classificação: 16 anos

Onde ver: Netflix

Dorama “O Mar da Tranquilidade” (K-drama de suspense)

Sinopse: Um grupo de astronautas vai até a Lua para recuperar amostras misteriosas de uma substância. Ao chegar lá, eles precisam descobrir o que aconteceu no trágico acidente que matou todos que estavam na estação espacial lunar. Uma nova ameaça pode estar à frente de tudo.

Episódios: 8

Classificação: 14 anos

Onde ver: Netflix

Dorama “Consumidas pelo Fogo” (K-drama de suspense)

Sinopse: A pequena Anzu (Mei Nagano) viu a mãe assumir a culpa por um incêndio que destruiu sua casa e família. Após o divórcio do casal, seu pai se casa com uma mulher rica e a abandona, construindo uma nova família. Anzu decide se vingar e, depois de 13 anos, assume uma identidade falsa para trabalhar como empregada doméstica da madrasta. Proibida de ir ao segundo andar da casa, ela sabe onde poderá encontrar as respostas de suas dúvidas.

Episódios: 8

Classificação: 14 anos

Onde ver: Netflix

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)