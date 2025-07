Dono do 'MasterChef' diz estar magoado com escândalos de má conduta de apresentadores

O empresário britânico Franc Roddam, criador e dono do MasterChef, disse que está magoado com o escândalo de má conduta dos apresentadores do Reino Unido, Gregg Wallace e John Torode, que foram demitidos após denúncias graves.

Ao Deadline, Roddman enviou um breve comunicado lamentando o ocorrido: "Estou triste porque é um programa maravilhoso e trouxe uma alegria tremenda para muitas pessoas".

O que aconteceu?

O apresentador John Torode foi demitido do MasterChef britânico após a confirmação de uma alegação contra ele por usar "um termo racista extremamente ofensivo", segundo a BBC News. A demissão aconteceu um dia após outro apresentador do MasterChef, Gregg Wallace, ser despedido por acusações de assédio, piadas sexuais e declarações racistas.

Durante o inquérito, Wallace recebeu o diagnóstico de autismo e, ainda segundo a BBC, teria usado o quadro clínico para tentar explicar parte de seus atos. Em uma declaração nas redes sociais nesta terça-feira, 25, John Torode disse que "não se lembra" do que é acusado e que esperava ter algum controle sobre sua saída da atração televisiva.

Mais cedo no mesmo dia, a empresa de produção do programa, Banijay, disse que ela e a BBC "estão de acordo" que o contrato dele no programa não seria renovado. A controvérsia em torno do MasterChef começou no ano passado, quando a BBC News revelou pela primeira vez alegações de linguagem sexual inadequada contra Gregg Wallace.