Dia Nacional da Música Gospel é celebrado pela primeira vez nesta segunda (9)

Nesta segunda-feira (9), é comemorado pela primeira vez, após ter sido instituído no ano passado, o Dia Nacional da Música Gospel. A data ganhou atenção especial em veículos de comunicação, inclusive, em programas televisivos, como o "Encontro", da Rede Globo, apresentado pela jornalista Patrícia Poeta. Esse Dia foi o destaque no quadro artístico da atração, que recebeu a cantora gaúcha Isadora Pompeo, uma das sensações atuais do segmento no país.

A escolha para a fixação da data ocorreu em alusão ao dia e mês de nascimento da missionária sueca Frida Maria Strandberg Vingren (1891-1940). Ela é considerada uma das principais figuras na história do evangelismo no Brasil e atuou em Belém no início do século XX.

Entre diversas atividades, Frida Vingren foi enfermeira, tradutora, poetisa, multi-instrumentista, compositora e cantora, tendo criado mais de 20 hinos da Harpa Cristã, o hinário oficial das Assembleias de Deus, entre eles “Bem Aventurança do Crente”, considerado um clássico.

A religiosa foi esposa do também evangelista sueco Gunnar Vingren (1879-1933), cofundador da igreja evangélica Assembleia de Deus na capital paraense junto ao compatriota Daniel Berg (1884-1963).

Homenagem

A Lei 14.998/2024, que marca a celebração ao gênero artístico no calendário de brasileiro, foi criada a partir de iniciativa do deputado federal Raimundo Santos (PSD-PA), cujo objetivo é valorizar o estilo musical, reconhecendo a sua importância cultural, espiritual e econômica, fato que vem se refletindo com ênfase na indústria fonográfica brasileira. O gospel, música cristã evangélica ou louvor lançado por nomes representativos, é hoje um nicho consolidado e em contínua expansão.

No ano passado, o Spotify registrou um aumento de 46% no número de ouvintes de músicas gospel no território nacional, e as buscas pelo gênero foram elevadas em nada menos que 93% desde fevereiro de 2022, segundo dados divulgados pela plataforma.



De acordo com especialistas, a tendência é de mais avanço, considerando conquistas de espaços de grande visibilidade popular e da mídia, como o Réveillon de Copacabana, no qual um palco exclusivo foi o destaque na virada de ano. Outro fator para o crescimento do gospel são as participações mais frequentes de artistas em programas de diferentes emissoras de TV, além da inclusão de músicas do segmento em novelas, como no folhetim “Vai na Fé”, exibido em 2023, de autoria da roteirista e diretora Rosane Svartman.

Após a eclosão da pandemia da Covid-19 e seus efeitos, outro fator para a procura desse estilo musical é a necessidade de fortalecimento espiritual e emocional, em razão de um dos problemas mais preocupantes da medicina do momento, a saúde mental, que vem afetando uma parcela considerável da sociedade.



O deputado Raimundo Santos, um artista gospel reconhecido, com seis álbuns lançados, dez singles e sucessos em rádios e plataformas digitais como “Preciso de um Milagre”, “Capa de José” e “Queima de Novo”, comemora a passagem do primeiro ano do Dia Nacional da Música Gospel.



“Mais do que valorizar artistas em atividade, demais profissionais da área e novos talentos, estimulando a produção musical gospel, o foco central da lei deve ser sempre poder louvar e glorificar a Deus, especialmente em tempos tão difíceis como os que vivemos hoje”, declara o parlamentar, que pertence à corrente pentecostal assembleiana.