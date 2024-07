Dia do cantor Lírico: Saiba mais sobre essa arte praticada por profissionais em Belém

Nesta segunda-feira (22), é comemorado o Dia do Cantor Lírico, um artista e profissional do canto que tem como característica a potência vocal e o uso de técnicas únicas para expressar suas emoções no palco para encantar a plateia. Em Belém, o Instituto Estadual Carlos Gomes é responsável por formar novos cantores líricos, ao oferecer cursos e projetos de instrução, que sempre revelam grandes talentos na capital paraense.

Professor e técnico em músico no instituto, Ytanaã Figueiredo explica que a arte do canto lírico surgiu na era medieval, época em que a sociedade agia de acordo com o teocentrismo, filosofia que considera Deus como o centro de todas as coisas e universo, por isso, as composições eram criadas para a música eclesiástica patrocinada pela corte.

“Em paralelo a isso, também existiam os trovadores, que eram poetas da corte que recitavam poesias rimadas para presentear as damas da realeza”, conclui o professor.

Um exemplo de grande talento no canto lírico no Pará é a cantora Carmen Monarcha, que começou sua carreira através do Instituto Estadual Carlos Gomes e já atingiu fama internacional com sua potente voz. Fora do Brasil, ela se apresentou em grandes palcos, entre eles Walbüne (Berlim), International Forum Hall (Tokyo), Semper Oper (Dresden), Stade de France (Paris), O2 Arena (Londres).

Cantora lírica paraense Carmen Monarcha estudou no Instituto Carlos Gomes e já se apresentou em grandes palcos internacionais (Foto: Arquivo Pessoal)

De acordo com a cantora, a arte de se dedicar ao canto lírico revela “a maestria do movimento, que se dá quando dominamos uma respiração profunda e saudável para que as vibrações originem sons estáveis”, explica Carmen Monarcha, que se apresentou durante 15 anos ao lado do renomado maestro Andre Rieu e sua Johann Strauss Orquestra, em turnês mundiais que percorreram mais de 70 países.

O talento de Carmen Monarcha vem de família, já que ela estudou no Instituto Estadual Carlos Gomes ao lado da mãe, e professora da instituição, Marina Monarcha. Em seu currículo artístico, Carmen também traz a formação em Solo Singing Performance pelo Conservatorium Hooge School Masstricht/Holanda, com aperfeiçoamento na Áustria e Alemanha. A paraense também se dedica a ensinar preparação vocal de futuros cantores e no último ano retornou à capital paraense para ministrar masterclass, no VI Encontro de Canto da Amazônia, que foi promovido pela Fundação Carlos Gomes.

Formação

Os interessados em estudar e se formar em canto lírico em Belém podem procurar o Instituto Estadual Carlos Gomes realizar a inscrição no processo seletivo do Curso Preparatório em Canto Lírico, Curso Técnico em Canto Lírico, Curso de Bacharelado em Música, com habilitação específica voltada para o canto. Os editais têm critérios específicos para cada curso, incluindo faixa etária e conhecimentos musicais prévios.