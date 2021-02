'Desmoldure': Podcast promove bate-papo com artistas visuais paraenses

O cenário das artes visuais em Belém conta agora com um aporte de áudio: o podcast “Desmoldure”, que estreou nas plataformas de streaming no último dia 17 de fevereiro. Apresentado pelo artista visual independente Henrique Montagne, o programa tem novos episódios sempre às quartas-feiras, ganhando ainda uma versão em vídeo, disponível no canal do podcast no YouTube.

O “Desmoldure” tem como objetivo falar sobre artes visuais, fortalecendo a cena paraense e os profissionais da área na região amazônica. Em sua primeira temporada, o podcast conta com participações especiais de um total de oito artistas, divididos em cinco episódios. A cada semana, os convidados falam sobre temas relevantes e assuntos que permeiam a arte contemporânea na Amazônia e no Mundo. Com um formato de bate-papo descontraído, artistas de diferentes linguagens da arte contemporânea, trazem em seus trabalhos atravessamentos que se associam aos temas de cada episódio.

Além de apresentador, Henrique também é o produtor e curador do programa, que começou a ser desenvolvido em dezembro do ano passado.

“Foi um processo interessante, porque foi a distância. Todos os artistas convidados são paraenses, mas todas as conversas foram virtuais. Então foi como se eles estivessem bem perto, mas também longe. É uma forma de manter juntos, uma produção, uma pesquisa, uma memória, um registro durante a pandemia, que possa atuar para fins de consulta pública de pesquisa, mas também de entretenimento”, conta ele.

No primeiro episódio, o “Desmoldure” traz como tema “Amazônia, Corpo e Paisagem”, em conversa com as artistas Luciana Magno e Mayara Yamada. Mesmo em suas distinções, os trabalhos das duas acabam por investigar a Amazônia a seu modo, utilizando do próprio corpo e da performance art para construir obras que se compõe com a paisagem.

Já o segundo episódio, também disponível, traz o tema “Sentir é Preciso: Arte, Afeto e Autobiografia”, com Elisa Arruda e Victor de La Rocque. O podcast foi premiado com o Prêmio Rede Virtual de Arte e Cultura da FCP 2020.

Com o podcast, Henrique Montagne diz querer construir pontes de acesso e garantir alcance e conexão sobre temas relevantes que permeiam a arte contemporânea a nível regional e nacional. “Às vezes a reflexão, pesquisa e o pensar artístico acaba se restringindo a academia e aos espaços científicos. Trazendo as artes visuais para as mídias virtuais contemporâneas e de uma forma moderna, acaba se associando a essa independência e liberdade que a arte possui, que se estende para além de uma moldura que a prende na parede ou em um cubo branco”, diz.

Por ser um podcast focado em artes visuais, o “Desmoldure” conta ainda com uma versão em vídeo, onde é possível conferir, além da conversa entre os convidados, as imagens das referências ao longo do bate-papo. Montagne conta que, de início, a ideia era produzir um podcast tradicional, apenas em áudio, mas ao falar de artes visuais, viu a necessidade de trazer a versão para ver.

“Imaginei que existiria uma necessidade de duas versões dos episódios, uma versão de áudio e uma versão audiovisual para o YouTube, porque, pelo fato da construção que parte do início da ideia de acesso, de acessibilidade, de repassar essas imagens para que as pessoas também assistam, apesar de elas serem descritas no áudio”, conta.

Os episódios do “Desmoldure” são disponibilizados todas às quartas-feiras, às 21h, em plataformas de streaming de podcasts, e também no canal “Desmoldure”, no YouTube.