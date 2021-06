Depois de fazer suspense, Gabriela Pugliesi começa a falar de Túlio Dek nas redes sociais

Gabriela Pugliesi já começou a dividir com os fãs sobre o novo relacionamento com Túlio Dek. No último domingo (06), ela abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e mostrou alguns detalhes que envolvem o namoro.

Um seguidor quis saber como foi a primeira conversa após o primeiro encontro entre eles, e a resposta envolveu paixão e grude à primeira vista: "Gente, nem teve conversa porque, depois do primeiro encontro, tô aqui até hoje, não saí de perto dele, nem ele de mim. Então desde o dia que o vi pela primeira vez, nunca mais nos desgrudamos".

A pedidos, divulgou a primeira foto que fez com o ex-rapper e atualmente artista plástico, e a imagem que trocou com ele em uma das primeiras conversas no Whatsapp: um meme bem-humorado do Chaves que diz "Ai que burro. Dá zero pra ele".

Ainda sobre o assunto, revelou como salvou o nome de Túlio em sua agenda do celular ("Só atendo meu amor"), e a última mensagem que mandaram na rede de mensagens: "Tô com saudade".