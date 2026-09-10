Demi Lovato prepara brigadeiro e relembra gafe com doce brasileiro; veja o vídeo!

Em comemoração ao Dia do Brigadeiro, celebrado nesta quinta-feira, 10, Demi Lovato resolveu colocar a mão na massa e preparar o tradicional doce brasileiro. A cantora compartilhou o momento em um vídeo publicado nas redes sociais.

Durante a gravação, Demi relembrou uma situação vivida em 2014, quando se apresentou no País com a The Neon Lights Tour. Ao se despedir do público, a cantora tentou dizer "obrigada", mas acabou trocando a palavra por "brigadeiro".

"Foi um momento muito embaraçoso, mas também hilário", contou a artista no vídeo.

Desta vez, Demi decidiu se aproximar do doce de outra maneira. Ela acompanhou as etapas da receita e, ao final, experimentou o brigadeiro que havia preparado.

"Eu acho que eu arrasei nisso, agora eu tenho que provar. É perfeito, igual ao que eu me lembro. Obrigada", afirmou, encerrando a gravação.

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Demi Lovato no Brasil

Demi desembarcou no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, na manhã desta quinta-feira, 10. Recebida por fãs, a cantora usava uma camisa do Brasil e óculos escuros e parou para tirar fotos e dar autógrafos.

A artista se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio neste sábado, 12. Depois do festival, ela segue para São Paulo, onde fará dois shows da turnê Its Not That Deep, nos dias 15 e 16 de setembro, no Suhai Music Hall.