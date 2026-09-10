Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
O Liberal — 80 anos
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal — 80 anos
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Demi Lovato prepara brigadeiro e relembra gafe com doce brasileiro; veja o vídeo!

Após preparar a receita, a cantora desembarcou no Rio de Janeiro para o Rock in Rio e turnê pelo país.

Estadão Conteúdo

Em comemoração ao Dia do Brigadeiro, celebrado nesta quinta-feira, 10, Demi Lovato resolveu colocar a mão na massa e preparar o tradicional doce brasileiro. A cantora compartilhou o momento em um vídeo publicado nas redes sociais.

Durante a gravação, Demi relembrou uma situação vivida em 2014, quando se apresentou no País com a The Neon Lights Tour. Ao se despedir do público, a cantora tentou dizer "obrigada", mas acabou trocando a palavra por "brigadeiro".

"Foi um momento muito embaraçoso, mas também hilário", contou a artista no vídeo.

Desta vez, Demi decidiu se aproximar do doce de outra maneira. Ela acompanhou as etapas da receita e, ao final, experimentou o brigadeiro que havia preparado.

"Eu acho que eu arrasei nisso, agora eu tenho que provar. É perfeito, igual ao que eu me lembro. Obrigada", afirmou, encerrando a gravação.

VEJA MAIS

image Demi Lovato cancela cinco shows de turnê para preservar a saúde
Artista explicou que a decisão foi tomada após reconhecer que o ritmo de preparação estava acima do que conseguiria sustentar

image Disney divulga primeiro trailer de 'Camp Rock 3'; Jonas Brothers retornam à franquia
Teaser mostra retorno ao famoso acampamento musical e levanta especulações sobre possível participação de Demi Lovato; assista

image Félix Robatto e Zaynara representam a diversidade musical do Pará no Rock in Rio
Os artistas ocupam os palcos Global Village e Sunset na sexta-feira (11)

Demi Lovato no Brasil

Demi desembarcou no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, na manhã desta quinta-feira, 10. Recebida por fãs, a cantora usava uma camisa do Brasil e óculos escuros e parou para tirar fotos e dar autógrafos.

A artista se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio neste sábado, 12. Depois do festival, ela segue para São Paulo, onde fará dois shows da turnê Its Not That Deep, nos dias 15 e 16 de setembro, no Suhai Music Hall.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Demi Lovato

brigadeiro

receita

gafe
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

MODA

Sacola de supermercado dos EUA vira item de moda e é revendida por até R$ 2 mil no Brasil

Produzida pela rede Trader Joe’s, a tote bag virou fenômeno de vendas e alcançou a 8ª posição no ranking global Lyst Index

16.09.26 10h34

GASTROMIA

Influenciadora sul-coreana Priscila Ju visita Belém e grava avaliações da culinária paraense

Com mais de 5 milhões de seguidores, a criadora de conteúdo provou pratos como tacacá, maniçoba e bombom de jambu

16.09.26 9h21

CULTURA

Influenciadora Duda Alves morre aos 22 anos; causa não foi divulgada

Morte foi comunicada por amigos e familiares nas redes sociais nesta terça-feira (15)

15.09.26 17h20

TELEVISÃO

Globo revela rostos de 'Avenida Brasil 2', que tem estreia prevista para 2027; veja

Adriana Esteves, Cauã Reymond e Débora Falabella estão entre os nomes confirmados

15.09.26 17h15

MAIS LIDAS EM CULTURA

GASTROMIA

Influenciadora sul-coreana Priscila Ju visita Belém e grava avaliações da culinária paraense

Com mais de 5 milhões de seguidores, a criadora de conteúdo provou pratos como tacacá, maniçoba e bombom de jambu

16.09.26 9h21

gratuito

MAZ Música celebra 'Som de Batuque' com samba e ritmos amazônicos

Evento gratuito na varanda do Museu das Amazônias terá shows de Batuque da Lua Crescente e Fé no Batuque nesta sexta-feira

16.09.26 9h38

decisão

Prime Video cancela 'Cangaço Novo' após duas temporadas; Alice Carvalho lamenta

Lançada em agosto de 2023, a produção acompanha Ubaldo (Allan Souza Lima), que retorna à terra de sua família

16.09.26 8h23

CULTURA

Sairé 2026 celebra o território cultural amazônico em Santarém

Uma das principais manifestações culturais da Amazônia, a Festa do Sairé será aberta nesta quinta (17) e prosseguirá até segunda (21)

16.09.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda