Débora Nascimento reata namoro com modelo internacional

O amor venceu! Débora Nascimento e o modelo internacional Alex Cunha reataram o relacionamento e estão viajando para Inhotim, em Minas Gerais. Em uma sequência de fotos postadas nas redes sociais, Débora mostrou os momentos fofos com o amado e com a filha, Bella Loreto. Alex fez questão de deixar um coração na publicação.

Os dois haviam terminado o namoro pouco antes de completarem seis meses juntos, em julho deste ano. O fim não levou a uma amizade entre eles. Os dois pararam de se seguir nas redes sociais e deixaram apenas as interações de início de relacionamento anteriormente postadas. Na época, Alex fez questão de apagar as fotos que haviam postado em comemoração ao Valentine's Day, Dia dos Namorados nos Estados Unidos. As de Débora que ficaram nas redes faziam parte de carrosséis de viagens.

Debora Nascimento retomou o namoro com o amado (Foto Instagram @deboranascimento)

