Dani Calabresa fala sobre traição de Marcelo Adnet em entrevista para o podcast 'Quem Pode, Pod'

Dani Calabresa foi a entrevistada do episódio desta terça-feira (23) do "Quem Pode, Pod". No papo com Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, a humorista contou que trata insegurança e timidez na terapia, que faz desde 2017.

Segundo a humorista, "eu ainda sou um pouco tímida. É porque eu amo trabalhar, corre no meu sangue o amor à arte... eu vou sempre com um pouco de medo, não elimino. Sabe quando você vai no Bial e fica sem dormir? Eu fico 'E se ele me perguntar capitais e eu não souber responder? Eu vou morrer, não sei falar de política. E se ele me fizer uma pergunta em francês?'. A insegurança e a timidez não foram embora completamente, a gente está até na terapia", contou.

Durante a entrevista, Calabresa falou também sobre a traição que sofreu de Marcelo Adnet (ele foi fotografado aos beijos com uma mulher num bar) durante o casamento e, após Fernanda comparar a história dela à traição de Bruno Gagliasso à Giovanna, ela falou sobre o gesto de perdão da apresentadora. Bruno e Giovanna se separaram por pouco tempo após o ator ter supostamente se envolvido com a modelo Carol Francischini. Dani casou com o executivo Richard Neuman no ano passado.

Dani relembrou como foi recomeçar a vida após o fim do casamento. "Terminar é lembrar quem a gente é, recalcular a rota, com a sensação de 'Será que perdeu o interesse em mim? Não sei se sou tão legal, não sei se transo tão bem'. A gente se culpa, e mulher já se culpa por tantas coisas... as pessoas falavam 'homem trai'. Então homem tem autorização da sociedade pra ser um m*rda, e a gente tem que ser legal, gostosa, apoiar e não pode fazer barraco", completou.

