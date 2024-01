Cultura: Espaços históricos de Belém passam por reformas

Os investimentos em espaços culturais podem garantir a preservação da memória, da arquitetura e da produção artística de uma cidade. Na capital paraense, as obras de modernização no Teatro Margarida Schivasappa, Cine Líbero Luxardo e Theatro da Paz são alguns dos exemplos desses investimentos que podem gerar ainda mais interesse e riqueza cultural para a população.

Segundo a titular da Secretaria de Estado de Cultura do Pará (Secult), Úrsula Vidal, o carinho, o cuidado e o investimento permanente no patrimônio arquitetônico estão diretamente ligados à política do governo de fomento das artes. “Quando os espaços são reconstruídos e restaurados, ganhamos uma dinâmica viva de ocupação, com diferentes eventos e parceiros, movimentando teatros, museus, memoriais, parques e centros culturais”, explicou a secretária.

Teatro Margarida Schivasappa

Em dezembro de 2023, o Teatro Margarida Schivasappa, no Centur, em Belém foi reaberto ao público, após um ano de obras de modernização e acessibilidade. Situado no prédio que abriga a sede da Fundação Cultural do Pará (FCP), o teatro, que já completou 36 anos, atua na promoção de projetos de incentivo à cultura, com pautas gratuitas para músicos, atores e bailarinos paraenses.

O Teatro passou por amplo e moderno processo de renovação. Pisos em madeira deram lugar ao porcelanato; camarins foram reestruturados; banheiros ganharam novos revestimentos e louças, e as poltronas são mais confortáveis. Também houve obras no hall, sala de ensaio, sala da bilheteria e sala vip; troca do piso da sala de espetáculo para vinílico; troca das instalações elétricas da sonorização e iluminação, e instalação de revestimento acústico, além da instalação de nova porta acústica na área dos técnicos de iluminação e sonorização.

Cine Líbero Luxardo

O Cine Líbero Luxardo é um dos espaços públicos no Estado dedicado a exibição de filmes, sobretudo, produzidos por artistas independentes do Brasil e exterior e que, geralmente, não encontram espaço nos circuitos comerciais. Em novembro de 2023, o espaço foi reaberto, após um período de obras de adequação e modernização.

Segundo o jornalista e documentarista Felipe Cortez, frequentador assíduo do espaço, ele possibilita o encontro de diferentes gerações de cinéfilos que se encontram semanalmente nas sessões da sala mais charmosa da cidade. “Então, se tem um espaço para mim que demonstra o amor de Belém pelo cinema, que tem uma importância muito grande para a cultura paraense é Líbero Luxardo”, contou.

A nova sala Cine Líbero Luxardo conta com novo tratamento acústico, nova iluminação na sala e corredores, novos pisos e pintura. A sala de exibição agora possui 102 assentos, incluindo dois destinados a Pessoas com Deficiência (PcD). A bilheteria digital, solicitação frequente do público do espaço, também foi implementada e estará disponível desde a reabertura. A obra iniciou em 19 de janeiro de 2023 e durou 10 meses.

Theatro da Paz

Além da história, dos grandes eventos musicais e apresentações regionais, nacionais e internacionais já recebidos pelo Theatro da Paz, as exposições, cursos, o Café da paz e as visitas guiadas colocam o espaço na rota turística paraense. Em 2021, o Theatro foi entregue à população pelo Governo do Estado, após obras de renovação, com investimento de R$4,5 milhões.