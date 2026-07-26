Criadora de conteúdo adulto diz ter faturado mais de R$ 300 mil com venda de calcinhas usadas

Mel Breia afirma que valor das peças varia conforme o tempo de uso e o nível de personalização solicitado pelos compradores

A influenciadora e criadora de conteúdo adulto Mel Breia, de 24 anos, afirmou ter faturado mais de R$ 300 mil com a venda de calcinhas usadas em plataformas especializadas. Eleita pela Playboy Nova Zelândia como um dos rostos da "beleza sem filtros", ela diz que a atividade surgiu após pedidos frequentes de seguidores e acabou se tornando uma importante fonte de renda.

Segundo Mel, o valor de cada peça não segue uma tabela fixa e depende de fatores como o modelo escolhido, o período de uso e as solicitações feitas pelos compradores. Quanto maior o nível de personalização do pedido, maior tende a ser o preço cobrado.

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"Não existe um preço único. Uma calcinha usada no dia a dia tem um valor, mas pedidos que exigem mais tempo ou alguma condição específica custam mais", explicou a influenciadora.

Ela afirma que o interesse dos clientes vai além da peça em si. De acordo com Mel, muitos compradores buscam adquirir um item exclusivo ligado à personalidade de quem acompanham nas redes sociais, o que impulsiona a procura por pedidos personalizados.

As negociações são realizadas em plataformas voltadas para esse tipo de mercado, onde os detalhes de cada encomenda são definidos individualmente entre comprador e vendedor. Para a influenciadora, esse segmento cresceu com a expansão das plataformas de conteúdo por assinatura e com a busca dos seguidores por experiências consideradas mais exclusivas.

"Percebi que existia uma procura constante e passei a tratar isso como parte do meu trabalho. É um mercado de nicho, mas há pessoas dispostas a pagar pela personalização", afirmou.