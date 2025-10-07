Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

‘Cosmovisão’ traz a Belém a fotografia de Claudia Andujar que cria novos horizontes na arte

Público vai poder apreciar 71 obras dessa artista que ousa inovar na concepção de imagens e enfoque a temas surpreendentes, incluindo a realidade indígena e a (re)leitura de espaços e tempos em fotos, em exposição organizada pelo Itaú Cultural

Eduardo Rocha
fonte

Imagens impactantes marcam a obra da fotógrafa Claudia Andujar (Foto: Acervo Valeria Vermelho)

 

A transposição de convenções, fronteiras ou paradigmas começa no próprio ser, para, em seguida, se dar na realidade e construir, então, um ciclo interminável de criações. Por isso, a mostra “Claudia Andujar - cosmovisão”, reunindo 71 trabalhos dessa fotógrafa nascida na Suíça, a ser aberta no Museu da Imagem do Som (MIS), em Belém, às 18h desta terça-feira (7), proporciona ao público o acesso a um acervo de imagens instigantes sobre temas variados e ainda a conhecer de perto o processo criativo dessa artista revolucionária na arte da fotografia. A programação de abertura terá nesta terça um bate-papo com os fotógrafos paraenses Elza Lima e Alexandre Sequeira e o curador da exposição Eder Chiodetto.

Essa conversa será realizada no Auditório Eneida de Moraes, do MIS, seguida de visita ao espaço expositivo, a partir das 19h. A entrada é gratuita e voltada para o público geral, sujeita à lotação de espaço. A visitação à mostra, a partir desta quarta (8), será das terças-feiras a domingos, das 9h às 17h, até o dia 18 de janeiro de 2026, como fruto da parceria do Itaú Cultural com o MIS/Sistema Integrado de Museus e Memoriais da Secretaria de Cultura do Pará (Secult).

A exposição traz um apanhado da produção fotográfica e do ativismo de Claudia Andujar, 94 anos, a partir do final dos anos 1960, período da Ditadura Militar. “Ela teve forte influência, por exemplo, para que a fotografia entrasse nos museus como arte nos anos de 1970”, diz Eder Chiodetto, curador da mostra.

image Claudia Andujar: pioneirismo em experimentações fotográficas (Foto: Bruno Poletti)

Contemplar-se

A mostra está estruturada em três ambientes. No começo da exposição, o público encontra a produção da fase mais experimental de Claudia. Em um espaço específico, será a vez de conferir os trabalhos com a etnia Yanomami, e os visitantes poderão assistir a um audiovisual do livro de fotos "Amazônia" (Praxis, 1978), publicado por Claudia e o também fotógrafo George Love, editado por Regastein Rocha, com design do artista Wesley Duke Lee e prefácio do poeta amazonense Thiago de Mello – cujo texto foi, depois, censurado pela Ditadura Militar. Neste mesmo espaço, está a videoinstalação "Sonhos Yanomami" (2002-2024), obra de Andujar com releitura do artista Leandro Lima. 

"Cosmovisão" começa com as séries "Pesadelos" (ensaio para a revista "Realidade", em 1970) e "Homossexuais" (confere-se a concepção das imagens de modo a não revelar as identidades das pessoas homossexuais fotografadas naquela época e para criar atmosferas diversas". Outra atração na exposição é a série de fotos intitulada "A Sônia", sobre uma mulher negra e baiana que sonhava em se estabelecer como modelo em São Paulo.

A produção artística de Claudia Andujar começou na virada da década de 1960 para 1970, período de mudanças profundas na sociedade em escala mundial, o que incluiu a própria arte. Claudia encarou, inclusive, o desafio de materializar em imagens a dissolução entre corpo e espírito dos Yanomami, provocada pelo transe dentro dos rituais ancestrais desse povo.

image Claudia utiliza inovação técnica e sensibilidade para criar imagens alusivas à cultura Yanomami (Foto: Acervo Galeria Vermelho)

Para Eder Chianetto, a obra dessa artista mostra-se como um desacelerador do fluxo de informação ininterrupta presente na contemporaneidade. “Diante de suas fotografias, somos instados à contemplação. Não são imagens de consumo rápido. Ou nos damos o direito a contemplação ou não conseguiremos sair da superfície e entrar nas diversas camadas significativas que a obra propõe. Sair de frente das telas e ir para os museus tornou-se um ato revolucionário nos dias de hoje”, diz Eder. O trabalho de Claudia com os Yanomami contribuiu, inclusive, para a demarcação das terras dessa etnia na Constituição Federal de 1988, como ressalta Chiodetto.

 

Serviço:

Mostra ‘Claudia Andujar - Cosmovisão’

De 8 de outubro de 2025 a 18 de janeiro de 2026

Terças-feiras a domingos, das 9h às 17h

Entrada: gratuita

Museu da Imagem e do Som do Pará

Centro Cultural Palacete Faciola - avenida Nº Sra. de Nazaré, 138 - Belém (PA)

 

 

 

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cultura

exposição mostra em belém a ousadia artística de claudia andujar
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

DEU O QUE FALAR

'Que humilhação': web debocha de Virginia após equipe de Vini Jr. fazer pronunciamento

Apesar de estar hospedada na casa do atacante do Real Madrid, até o momento, eles não assumiram o romance publicamente e desconversam sobre o tema.

06.10.25 11h02

CULTURA

Filmes para ver domingo à noite: confira 5 longas de diferentes gêneros

As produções de romance, drama, comédia, terror e ação estão disponíveis em plataformas de streaming

05.10.25 16h22

CULTURA

Youtuber Enaldinho leva turnê nacional ao Mangueirinho com o show A Origem de Happy/Angry’

Show apresenta montagem que mistura humor, ação, música e interatividade, abordando temas como bullying e autoestima de forma lúdica para o público infantojuvenil

05.10.25 8h00

CELEBRIDADES

VÍDEO: Paolla Oliveira compartilha registros dos últimos dias de gravação de ‘Vale Tudo’

Atriz publicou vídeo nos bastidores e comentou encerramento da personagem

03.10.25 22h54

MAIS LIDAS EM CULTURA

LUTO

Odete Roitman, empresária e socialite, morre aos 60 anos

Personagem da novela Vale Tudo, Odete Roitman foi assassinada em um hotel no Rio de Janeiro; mistério agora é descobrir quem é o autor do crime

06.10.25 23h52

NOVELA

Cinco suspeitos e dez finais: saiba quem matou Odete Roitman

Remake de Vale Tudo ganha novo assassino; veja os suspeitos da morte de Odete Roitman.

06.10.25 22h46

DEU O QUE FALAR

'Que humilhação': web debocha de Virginia após equipe de Vini Jr. fazer pronunciamento

Apesar de estar hospedada na casa do atacante do Real Madrid, até o momento, eles não assumiram o romance publicamente e desconversam sobre o tema.

06.10.25 11h02

antes x depois

Gretchen surpreende com 'novo rosto' após procedimentos estéticos; veja o antes e depois

Aos 66 anos, cantora revela nova harmonização facial e detalha mudanças no rosto; imagem viralizou nas redes sociais

06.10.25 21h33

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda