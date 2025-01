Conheça o dorama 'Meu Secretário Perfeito', estrelado pela atriz Han Ji-min; saiba mais

O dorama "Meu Secretário Perfeito" estreou na última sexta-feira (03/01) e tem feito sucesso entre os dorameiros e dorameiras. O K-Drama conta a história de uma mulher focada no trabalho, mas que deixa de lado sua vida pessoal. As coisas começam a mudar quando seu secretário entra em ação. Confira os detalhes!

A produção sul-coreana é estrelada por Han Ji-min, Lee Joo-hyuk, Kim Do-hoon e Kim Yoon-hye e dirigida por Ham Joon-ho, que já dirigiu os doramas "Meu Estranho Herói" e "Wok do Amor". Além disso, o roteiro é assinado por Kim Ji-eun, que escreveu o K-Drama "Mundo Maravilhoso", disponível na Disney+.

Confira os detalhes do dorama "Meu Secretário Perfeito":

Trailer do dorama "Meu Secretário Perfeito"

Sinopse do dorama "Meu Secretário Perfeito"

Uma mulher levar uma vida profissional perfeita, em que ela é uma CEO de uma empresa importante de caça-talentos. Mesmo o setor sendo bastante competitivo, ela consegue ter sucesso, ainda mais porque ela se dedica completamente ao trabalho. Por outro lado, sua vida pessoal é um tanto quanto desorganizada e ela não consegue realizar tarefas simples do dia a dia. Mas as coisas mudam quando o seu secretário entra em ação e a vida dela começar a entrar no eixo, pois ele possui a habilidade de conseguir organizar a vida pessoal dela que é uma bagunça. Tudo isso porque ele criou sozinho uma filha que agora tem 6 anos. Será que o relacionamento deles ficará apenas no trabalho?

Gênero do dorama "Meu Secretário Perfeito"

A série e classificada como Drama e Romance pela plataforma.

Elenco do dorama "Meu Secretário Perfeito"

O elenco do K-drama conta com Han Ji-min, Lee Joo-hyuk, Kim Do-hoon e Kim Yoon-hye.

Ji-min vive Kang Ji-Yun, a profissional exemplar, enquanto Joo-hyuk dá vida ao Yoo Eun-ho. Yoon-hye é Jung Su-hyeon no dorama "Meu Secretário Perfeito".

Quantos episódios o dorama "Meu Secretário Perfeito" tem?

A série terá 12 episódios, em que a duração média deles é de 70 minutos. Atualmente, a plataforma disponibiliza os dois primeiro episódio de forma gratuita. O quarto episódio estará disponível no próximo sábado (11/01).

Onde assistir ao dorama "Meu Secretário Perfeito"?

O dorama está disponível na plataforma Viki.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)