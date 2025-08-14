'Conexão Cerveja Brasil' chega a Belém com roadshow, congresso e concurso para cervejeiros

Entre os dias 13 e 16 de agosto, Belém será a sede da Etapa Norte do projeto 'Conexão Cerveja Brasil', organizado pela Associação Brasileira de Cerveja Artesanal (Abracerva). O evento contará com um congresso para profissionais da área, roadshow voltado para o público em geral e julgamento da etapa Norte da 5ª Copa de Cerveja Brasil.

A seleção da Copa ocorrerá nos dias 13 e 14 de agosto e será realizada na Cervejaria Cabôca. O concurso é fechado e segue critérios internacionais de julgamento e organização.

Como será feita a seleção

As cervejarias irão enviar as amostras, as quais serão avaliadas às cegas por um júri composto de especialistas, incluindo sommeliers, mestres cervejeiros e juízes. As bebidas serão avaliadas em rodadas de degustação nas mesas compostas pelos juízes, que deverão considerar o estilo no qual a cerveja foi inscrita, pois cada estilo deve ter características específicas de aparência, aroma, sabor, sensação em boca e atfertaste.

Julgamento das cervejas na etapa Sudeste (@stefdegusta)

Conforme as pontuações, a cerveja se classifica para as fases seguintes da avaliação. As melhores de cada categoria recebem medalhas de ouro, prata e bronze, e as que receberem medalha de ouro em suas categorias irão disputar a rodada final, onde será dado o título de Best of Show. As medalhistas de ouro, prata e bronze também irão se classificar automaticamente para a final nacional, que acontecerá em outubro, em São Paulo.

O presidente da Abracerva, Gilberto Tarantino, está com grande expectativa para a seleção das cervejas. "A gente sempre têm surpresas muito legais. Toda essa variedade, diversidade de frutas e de madeiras que a gente encontra só aqui, a seleção vai ser muito interessante, ainda mais no ano da COP 30", afirmou.

Na edição de 2024, a etapa Norte da Copa Cerveja Brasil teve como marca a valorização da brasilidade. Foram distribuídas 29 medalhas por categorias e três prêmios Best of Show, com destaque para cervejas que utilizaram frutas, ervas e cafés com terroir amazônico. Os jurados reconheceram a criatividade e a identidade regional das cervejarias da região Norte, que apresentaram rótulos com ingredientes típicos e técnicas inovadoras.

Congresso técnico

O Congresso Cerveja Brasil será realizado no dia 15 de agosto, das 9h às 13h, também na Cervejaria Cabôca. A iniciativa, é gratuita e voltada a profissionais do setor. Ela tem como objetivo fomentar o debate sobre temas estratégicos para o desenvolvimento do mercado cervejeiro artesanal. A organização pede a doação de um quilo de alimento não perecível que será doado à Associação Pará Solidário.

Programação do congresso

A programação começará às 9h com as boas-vindas aos participantes por Gilberto Tarantino. Às 9h30, Patrick Banwart (GlobalFood) aborda os novos conceitos do mercado global, com foco em cervejas glúten free e low carb. Em seguida, às 10h15, Carlos Eduardo Trindade Rodrigues, apresenta o case “Da garagem ao brewpub de sucesso”. Às 11h, Mariana Maranho (GlobalFood) apresenta técnicas de produção de cervejas sem álcool, e às 12h, José Ivan Vieira de Lima (Grupo Heineken) discute as tendências e o futuro do setor. O encerramento, às 12h45, ficará por conta de Guto Procópio (Hop France), com um estudo de caso sobre variedades francesas de lúpulo e sua complexidade sensorial.

Presidente da Abracerva (Divulgação / Abracerva)

"O congresso é voltado para cervejarias, amantes e entusiastas da cerveja, onde a gente vai falar um pouco sobre o trabalho da Abracerva, da parte técnica de produção da cerveja, produção de cerveja sem álcool, utilização dos insumos locais, de insumos importados e também sobre gestão. A gente acha que vai ser um dia de muito conhecimento na parte de produção de cervejas", destacou Tarantino.

As vagas são limitadas, interessados devem se inscrever pelo link: http://bit.ly/EtapaNorte_CongressoCervejaBrasil2025.

Festival para o público

Já o Festival Cerveja Brasil acontecerá nos dias 15 e 16 de agosto, das 16h às 22h, na Cervejaria Cabôca e no Calçadão do Boulevard Gastronomia. Ele é gratuito e aberto ao público e contará com estandes de 11 cervejarias locais. Além disso, o resultado da etapa Norte da Copa será divulgado no final do dia 15, durante o festival.

Dentre as cervejarias locais que irão participar do evento, está a cerveja Caribeña.

Sobre o Conexão Cerveja Brasil

O projeto tem o objetivo de democratizar, promover e qualificar o mercado de cervejas artesanais em todas as regiões do país. A iniciativa inclui concursos regionais, congressos técnicos e festivais abertos ao público. Conta com patrocínio máster do Sebrae, patrocínio da Hop France e Globalfood, além do apoio de Academia da Cerveja e Abralatas.

Serviço

Conexão Cerveja Brasil – Etapa Norte

Concurso Copa Cerveja Brasil

- 13 e 14/08 (fechado ao público)

- Cervejaria Cabôca

Congresso Técnico

- 15/08, das 9h às 13h

- Cervejaria Cabôca

- Inscrições: http://bit.ly/EtapaNorte_CongressoCervejaBrasil2025

Festival Cerveja Brasil

- 15 e 16/08, das 16h às 22h

- Cervejaria Cabôca / Calçadão do Boulevard Gastronomia

- Evento gratuito e aberto ao público

- Divulgação dos vencedores da etapa Norte: 15/08, final do dia