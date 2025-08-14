Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

'Conexão Cerveja Brasil' chega a Belém com roadshow, congresso e concurso para cervejeiros

Organizado pela Abracerva, o evento percorre o país inteiro com uma programação voltada à valorização da cultura cervejeira e qualificação técnica

Paula Almeida / Especial para O Liberal
fonte

Evento voltado para amantes, entusiastas e profissionais do ramo da cervejaria acontecerá em Belém (Divulgação / Abracerva)

Entre os dias 13 e 16 de agosto, Belém será a sede da Etapa Norte do projeto 'Conexão Cerveja Brasil', organizado pela Associação Brasileira de Cerveja Artesanal (Abracerva). O evento contará com um congresso para profissionais da área, roadshow voltado para o público em geral e julgamento da etapa Norte da 5ª Copa de Cerveja Brasil.

A seleção da Copa ocorrerá nos dias 13 e 14 de agosto e será realizada na Cervejaria Cabôca. O concurso é fechado e segue critérios internacionais de julgamento e organização. 

Como será feita a seleção 

As cervejarias irão enviar as amostras, as quais serão avaliadas às cegas por um júri composto de especialistas, incluindo sommeliers, mestres cervejeiros e juízes. As bebidas serão avaliadas em rodadas de degustação nas mesas compostas pelos juízes, que deverão considerar o estilo no qual a cerveja foi inscrita, pois cada estilo deve ter características específicas de aparência, aroma, sabor, sensação em boca e atfertaste.

image Julgamento das cervejas na etapa Sudeste (@stefdegusta)

Conforme as pontuações, a cerveja se classifica para as fases seguintes da avaliação. As melhores de cada categoria recebem medalhas de ouro, prata e bronze, e as que receberem medalha de ouro em suas categorias irão disputar a rodada final, onde será dado o título de Best of Show. As medalhistas de ouro, prata e bronze também irão se classificar automaticamente para a final nacional, que acontecerá em outubro, em São Paulo. 

O presidente da Abracerva, Gilberto Tarantino, está com grande expectativa para a seleção das cervejas. "A gente sempre têm surpresas muito legais. Toda essa variedade, diversidade de frutas e de madeiras que a gente encontra só aqui, a seleção vai ser muito interessante, ainda mais no ano da COP 30", afirmou. 

Na edição de 2024, a etapa Norte da Copa Cerveja Brasil teve como marca a valorização da brasilidade. Foram distribuídas 29 medalhas por categorias e três prêmios Best of Show, com destaque para cervejas que utilizaram frutas, ervas e cafés com terroir amazônico. Os jurados reconheceram a criatividade e a identidade regional das cervejarias da região Norte, que apresentaram rótulos com ingredientes típicos e técnicas inovadoras. 

Congresso técnico

O Congresso Cerveja Brasil será realizado no dia 15 de agosto, das 9h às 13h, também na Cervejaria Cabôca. A iniciativa, é gratuita e voltada a profissionais do setor. Ela tem como objetivo fomentar o debate sobre temas estratégicos para o desenvolvimento do mercado cervejeiro artesanal. A organização pede a doação de um quilo de alimento não perecível que será doado à Associação Pará Solidário

Programação do congresso

A programação começará às 9h com as boas-vindas aos participantes por Gilberto Tarantino. Às 9h30, Patrick Banwart (GlobalFood) aborda os novos conceitos do mercado global, com foco em cervejas glúten free e low carb. Em seguida, às 10h15, Carlos Eduardo Trindade Rodrigues, apresenta o case “Da garagem ao brewpub de sucesso”. Às 11h, Mariana Maranho (GlobalFood) apresenta técnicas de produção de cervejas sem álcool, e às 12h, José Ivan Vieira de Lima (Grupo Heineken) discute as tendências e o futuro do setor. O encerramento, às 12h45, ficará por conta de Guto Procópio (Hop France), com um estudo de caso sobre variedades francesas de lúpulo e sua complexidade sensorial.

image Presidente da Abracerva (Divulgação / Abracerva)

"O congresso é voltado para cervejarias, amantes e entusiastas da cerveja, onde a gente vai falar um pouco sobre o trabalho da Abracerva, da parte técnica de produção da cerveja, produção de cerveja sem álcool, utilização dos insumos locais, de insumos importados e também sobre gestão. A gente acha que vai ser um dia de muito conhecimento na parte de produção de cervejas", destacou Tarantino. 

As vagas são limitadas, interessados devem se inscrever pelo link: http://bit.ly/EtapaNorte_CongressoCervejaBrasil2025.

Festival para o público

Já o Festival Cerveja Brasil acontecerá nos dias 15 e 16 de agosto, das 16h às 22h, na Cervejaria Cabôca e no Calçadão do Boulevard Gastronomia. Ele é gratuito e aberto ao público e contará com estandes de 11 cervejarias locais. Além disso, o resultado da etapa Norte da Copa será divulgado no final do dia 15, durante o festival.

Dentre as cervejarias locais que irão participar do evento, está a cerveja Caribeña.

Sobre o Conexão Cerveja Brasil

O projeto tem o objetivo de democratizar, promover e qualificar o mercado de cervejas artesanais em todas as regiões do país. A iniciativa inclui concursos regionais, congressos técnicos e festivais abertos ao público. Conta com patrocínio máster do Sebrae, patrocínio da Hop France e Globalfood, além do apoio de Academia da Cerveja e Abralatas.

Serviço

Conexão Cerveja Brasil – Etapa Norte

Concurso Copa Cerveja Brasil
- 13 e 14/08 (fechado ao público)
- Cervejaria Cabôca

Congresso Técnico
- 15/08, das 9h às 13h
- Cervejaria Cabôca
- Inscrições: http://bit.ly/EtapaNorte_CongressoCervejaBrasil2025

Festival Cerveja Brasil
- 15 e 16/08, das 16h às 22h
- Cervejaria Cabôca / Calçadão do Boulevard Gastronomia
- Evento gratuito e aberto ao público
- Divulgação dos vencedores da etapa Norte: 15/08, final do dia

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

festival de cerveja

Copa Cerveja Brasil

abracerva
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

ROCK POP NO MANGUEIRÃO

Paulo Ricardo traz nova turnê a Belém e relembra vínculo forte com público paraense

Cantor destaca ligação com a cidade desde 86 e fala sobre a música ‘Rádio Pirata’ na torcida do Paysandu

14.08.25 8h00

SHOW

Rubel chega a Belém com turnê intimista e ingressos esgotados para shows no Estação Gasômetro

O cantor apresenta repertório que abrange seus quatro discos, incluindo o recente “Beleza. Mas agora a gente faz o que com isso?”

13.08.25 8h00

VIRALIZOU

VÍDEO: Artista transforma madeira abandonada na rua em obra de arte, em Cametá

O artista visual de 26 anos compartilhou o processo nas redes sociais, buscando democratizar o acesso à arte por meio de intervenções urbanas

12.08.25 23h25

GABY AMARANTOS

CENA BIS: ‘Xarque da Gaby’ reúne looks criativos e referências à cultura amazônica

Com temática ‘Rock Doido’, o evento reuniu artistas locais, convidados nacionais e influenciadoras

12.08.25 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

'ANABOLIZANTES'

Após fotos de biquíni, Virginia Fonseca vira alvo de especulações na web; veja a evolução do shape

Influenciadora apareceu de biquíni nas redes e internautas reagiram com elogios e críticas sobre mudanças físicas

13.08.25 22h08

ROCK POP NO MANGUEIRÃO

Paulo Ricardo traz nova turnê a Belém e relembra vínculo forte com público paraense

Cantor destaca ligação com a cidade desde 86 e fala sobre a música ‘Rádio Pirata’ na torcida do Paysandu

14.08.25 8h00

VISUAL NOVO

Após perder 52 kg, Fabiano Menotti exibe resultado e impressiona seguidores; veja o antes e depois

Cantor sertanejo segue firme na rotina de treinos e reeducação alimentar e diz que a luta continua

06.08.25 21h04

ARTE

Obras de Rose Maiorana são exibidas em Nova Iorque na exposição 'Transições Urbanas'

O evento faz parte da programação da Saphira e Ventura Gallery, que busca unir arte, design e responsabilidade social em suas exposições

13.08.25 23h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda