Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Concerto da Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz homenageia o Círio de Nazaré

Espetáculo da Orquestra Sinfônica traz a estreia pública da "Sinfonia do Círio", de Luiz Pardal, na próxima segunda-feira (06)

O Liberal
fonte

Segundo o maestro Miguel Campos Neto, cada movimento da obra é dedicado a uma das romarias (Divulgação/Agência Pará)

Na semana da romaria da Rainha da Amazônia, a Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz apresenta o espetáculo “Concerto OSTP em homenagem ao Círio de Nazaré”, nesta segunda-feira (6), às 20h, no Theatro da Paz. A regência será do maestro Miguel Campos Neto, com participação do Coro Carlos Gomes, Coro Comunitário da Escola de Música da UFPA (Emufpa), da soprano Dione Colares e narração do poeta João de Jesus Paes Loureiro.

O repertório inclui duas versões da Ave Maria, compostas em épocas distintas pelos paraenses Luiz Pardal e Paulino Chaves, além da inédita Sinfonia do Círio, obra de Pardal apresentada em setembro pela Orquestra Sinfônica Altino Pimenta, da Universidade Federal do Pará (UFPA).

O concerto terá como destaque a primeira execução pública da Sinfonia do Círio, peça que traduz em música a atmosfera das principais procissões da festividade.

Segundo o maestro Miguel Campos Neto, cada movimento da obra é dedicado a uma das romarias. "É uma sinfonia que descreve com muita precisão e maestria o clima do Círio. Cada um dos movimentos é dedicado a uma das romarias. O primeiro movimento é sobre o Círio fluvial, o segundo é o Círio das crianças, o terceiro é a Trasladação e o último movimento é o Círio em si", conta o maestro.

A apresentação contará ainda com a participação de João de Jesus Paes Loureiro, que colaborou na composição da obra. Para a soprano Dione Colares, o concerto é um presente ao público. “As músicas são verdadeiras obras de arte. A Sinfonia do Círio é um presente do compositor Luiz Pardal para Belém e para o mundo artístico, pois expressa o lado sensível e espiritual do nosso Círio”, destacou.

Ingressos populares

O acesso ao espetáculo será mediante ingresso no valor de R$ 2, disponível a partir das 9h da próxima segunda-feira (6), pelo site Ticket Fácil (ticketfacil.com.br) e na bilheteria do Theatro da Paz. Cada pessoa poderá adquirir até duas unidades.

A programação é realizada pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), em parceria com o Theatro da Paz e a Academia Paraense de Música (APM).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CÍRIO 2025

Fafá de Belém anuncia os artistas confirmados para a Varanda de Nazaré 2025; confira os nomes

Projeto criado pela cantora durante o Círio de Nazaré se consolida como uma das maiores celebrações do Pará

03.10.25 9h17

SEXTOU!?

Festival Ambienta 2025 tem shows gratuitos nesta sexta (3) com Hamilton de Holanda e artistas locais

Layse e os Sinceros, Djuena Tikuna e Amazônia Jazz Band, além de mixagens DJ Estamyna animam público no Píer das Onze Janelas

03.10.25 9h00

FAMOSOS

Papatinho é indicado ao Grammy com álbum que celebra o funk carioca

O álbum indicado está disponível nas plataformas digitais e conta com participações especiais como de Anitta e MC Marcinho

02.10.25 23h12

SERIADO

Equipe de ‘Arcanjo Renegado’ roda cenas no Rio em locações que simulam o Pará para nova temporada

Ator Begê Muniz brincou sobre bastidores e mostra ambientação que simula o estado do Norte

02.10.25 22h43

MAIS LIDAS EM CULTURA

SEXTOU!?

Festival Ambienta 2025 tem shows gratuitos nesta sexta (3) com Hamilton de Holanda e artistas locais

Layse e os Sinceros, Djuena Tikuna e Amazônia Jazz Band, além de mixagens DJ Estamyna animam público no Píer das Onze Janelas

03.10.25 9h00

CONDENADO

Ex-Masterchef, preso por estuprar menina, é condenado a 12 anos de prisão

Na época, a defesa de Jason alegava que o cozinheiro teria conhecido a menina em um app de relacionamento, mas que a vítima teria mentido a idade

03.10.25 9h07

CULTURA

3ª Domingueira em Belém terá shows de Thiago Costa, Pagode Vem pro Rolê e atrações infantis

Além da programação cultural, o evento promove sustentabilidade e cidadania

03.10.25 11h14

MÚSICA

Taylor Swift lança ‘The Life of a Showgirl’, 12º álbum da carreira

Com 12 músicas e participação de Sabrina Carpenter, a artista defende amigos envolvidos em escândalos e se declara ao noivo, Travis Kelce

03.10.25 9h05

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda