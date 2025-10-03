Concerto da Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz homenageia o Círio de Nazaré

Na semana da romaria da Rainha da Amazônia, a Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz apresenta o espetáculo “Concerto OSTP em homenagem ao Círio de Nazaré”, nesta segunda-feira (6), às 20h, no Theatro da Paz. A regência será do maestro Miguel Campos Neto, com participação do Coro Carlos Gomes, Coro Comunitário da Escola de Música da UFPA (Emufpa), da soprano Dione Colares e narração do poeta João de Jesus Paes Loureiro.

O repertório inclui duas versões da Ave Maria, compostas em épocas distintas pelos paraenses Luiz Pardal e Paulino Chaves, além da inédita Sinfonia do Círio, obra de Pardal apresentada em setembro pela Orquestra Sinfônica Altino Pimenta, da Universidade Federal do Pará (UFPA).

O concerto terá como destaque a primeira execução pública da Sinfonia do Círio, peça que traduz em música a atmosfera das principais procissões da festividade.

Segundo o maestro Miguel Campos Neto, cada movimento da obra é dedicado a uma das romarias. "É uma sinfonia que descreve com muita precisão e maestria o clima do Círio. Cada um dos movimentos é dedicado a uma das romarias. O primeiro movimento é sobre o Círio fluvial, o segundo é o Círio das crianças, o terceiro é a Trasladação e o último movimento é o Círio em si", conta o maestro.

A apresentação contará ainda com a participação de João de Jesus Paes Loureiro, que colaborou na composição da obra. Para a soprano Dione Colares, o concerto é um presente ao público. “As músicas são verdadeiras obras de arte. A Sinfonia do Círio é um presente do compositor Luiz Pardal para Belém e para o mundo artístico, pois expressa o lado sensível e espiritual do nosso Círio”, destacou.

Ingressos populares

O acesso ao espetáculo será mediante ingresso no valor de R$ 2, disponível a partir das 9h da próxima segunda-feira (6), pelo site Ticket Fácil (ticketfacil.com.br) e na bilheteria do Theatro da Paz. Cada pessoa poderá adquirir até duas unidades.

A programação é realizada pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), em parceria com o Theatro da Paz e a Academia Paraense de Música (APM).