Com uma semana de namoro, cantor de ‘Rita’ diz que já quer casar com ex-BBB

O sertanejo Tierry, intérprete do hit "Rita", contou que já quer casar com a ex-BBB e cantora Gabi Martins, com quem está junto há cerca de uma semana. Os pombinhos passaram a virada do ano em Fernando de Noronha.

O baiano compartilhou um post no Twitter reforçando que "namorar é para os fracos".

Gente eu quero casar com a Gabi! Namorar é pros fracos — Tiehit 🤠🔪 (@tierryoficial) January 3, 2021

O casal - que estava viajando pela Bahia antes de chegar em Fernando de Noronha - até demorou um pouco para assumir o relacionamento, mas já compartilha declarações de amor nas redes socais.