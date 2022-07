Cobertura no Leblon de 'Laços de Família' está à venda por R$ 11 milhões

A novela de Manoel Carlos, "Laços de Família", estreou na TV Globo nos anos 2000 e foi um sucesso de audiência, tanto que em 2021 a trama foi reprisada no "Vale a pena ver de novo". A cobertura no Leblon, bairro do Rio de Janeiro foi usada como residência da empresária Helena, interpretada por Vera Fischer, está à venda por R$ 11 milhões, de acordo com informações do site TV Foco.

O bairro já figurou em várias novelas da Rede Globo e com o tempo, tornou-se ainda mais valorizado. A cobertura que serviu de gravação para o folhetim tem 525 m², divididos entre: varanda, quartos, banheiros, cozinha, área de serviço e dependências para os funcionários do local.

No programa Vídeo Show, apresentado por Miguel Falabella na época, em um quadro com a atriz Thalma de Freitas, que interpretava a secretária de casa da Helena, a artista fez um passeio pelo interiror da cobertura com a verdadeira proprietária, mostrando o apartamento que a personagem Helena morava. Pois na verdade, a locação interna do apartamento que apareciam nas cenas da novela, era na Central Globo de Produções. Somente a fachada do prédio era usada para identificar a casa de Helena.