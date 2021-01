Clique ousado de Fernando com mãos no bumbum de Maiara cai na web

De férias em Balneário Camboriú (SC), onde passou a virada de ano, o casal Maiara, da dupla com Maraisa, e Fernando, da dupla com Sorocaba, compartilhou um clique ousado nas redes sociais.

Na imagem, o cantor aparece com a mão no bumbum de Maiara. Na legenda do Instagram, a artista se declarou ao namorado: "Passou uma onda e ele me segurou..", escreveu, usando a hashtag #meuportoseguro.

Em um post seguinte, Maiara lamentou que a viagem tenha chegado ao fim ontem. "Últimos minutos em Balneário! Sofrendo pra ir embora... Meu Deus que delícia viver esses momentos aqui com vocês! Espero voltar em breve!".