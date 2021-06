Circular Campina Cidade Velha inicia debates virtuais

O Circular Campina Cidade Velha realiza a palestra “Encruzilhada digital: memória, afetividade e patrimônio”, uma das ações da Mostra Mapa do Afeto, projeto contemplado pelo edital Culturas Populares (FIDESA, Secult-Pa), da Lei Aldir Blanc.

A live ocorrerá hoje (30), a partir das 19h, pelo YouTube, com participação do antropólogo e cientista social Milton Ribeiro e do professor Renato Cymbalista do Mestrado em Cidades Inteligentes e Sustentáveis da Uninove. A mediação é de Tadeu Costa, professor do curso de Bacharelado em Museologia.

Em debate, o lugar da memória, da afetividade e do patrimônio no espaço urbano, com foco específico para a construção de olhares e fazeres, que compreendam o centro histórico como um território de produção de resistências, permanências e transformações.

Um dos debatedores Renato Cymbalista é coordenador do grupo de pesquisa “Lugar de Memória e Consciência” (USP/CNPq), diretor do FICA - Associação pela Propriedade Comunitária e integra o corpo diretivo da Casa do Povo. Ele foi professor visitante nas universidades Parsons - the New School of Design; Université Paris VII (Diderot), e autor de artigos e livros sobre o espaço urbano, entre os quais “O guia dos Lugares Difíceis de São Paulo” e “Situando Jane Jacobs”.

O professor e pesquisador Milton Ribeiro é editor da Revista Eletrônica Visagem e da Revista Novos Debates da Associação Brasileira de Antropologia. Tadeu Costa, que irá mediar a mesa, é doutorando do PPGArtes/ICA/UFPA e Mestre em Comunicação e Semiótica pela PUC/SP, além de Especialista em Museologia pelo MAE/USP.

A iniciativa é mais uma plataforma de trabalho do Circular Campina Cidade Velha, projeto que há 8 anos vem realizando ações e promovendo o debate no centro histórico de Belém, com temas voltados à educação patrimonial, moradia social, turismo sustentável e estímulo à cultura e a economia criativa nos bairros históricos de Belém.

A culminância será em agosto com o lançamento presencial da obra, com direito a exposição de fotografias, apresentação musical, projeção de videomapping, além de roda de conversa com a presença de moradores, circulantes e pesquisadores do livro Mapa do Afeto.

“O objetivo é valorizar e potencializar as relações de vizinhança e identidade sociocultural de moradores e visitantes desses espaços, despertando memórias materiais e imateriais e provocar a reflexão sobre o espaço de moradia e a relação da cidade com os bairros do Centro Histórico”, disse a coordenadora do Circular Campina Cidade Velha, Adelaide Oliveira.

Agende-se

Mostra Mapa do Afeto - Circular Campina Cidade Velha

Palestra “Encruzilhada digital: memória, afetividade e patrimônio”

Data: quarta-feira, 30 de junho, às 19h,

Canal: YouTube do Circular Campina Cidade Velha