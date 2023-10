Circuito Cultural Mapping Caeté abre inscrições para artistas; saiba como participar da exposição

O Circuito Cultural Mapping Caeté abriu inscrições para artistas que desejam expor os trabalhos em videomapping. As inscrições estão abertas e seguem até o dia 17. As apresentações acontecem nos dias 20, 21 e 22 de outubro, em Bragaça, nordeste paraense. O circuito tem o objetivo de decolonizar os olhares, ocupar os espaços públicos do interior e fomentar a arte tecnológica.

A produtora Raissa Reis, coordenadora geral do projeto, informou quais artistas podem se inscrever e de qualquer lugar do Brasil. "Artistas que utilizam os diferentes meios de expressão das Artes Visuais, Inéditas ou não, que utilizam os diferentes meios de expressão das Artes Visuais (videomapping, vídeo, fotografias, vídeos de fotografias ou desenhos, vídeo-performances, vídeo arte, vídeo remix, vjing, gravuras, gravura digital, animações 2D, 3D, arte virtual, stopmotion, grafite, gifs, pinturas, colagens imagem digital, criadas por Inteligência Artificial (IA) entre outras)", esclareceu.

Raissa detalhou as etapas segintes. "As obras inscritas passarão por um processo de seleção por meio da curadoria do Circuito Cultural Mapping no Caeté, para então compor a Mostra aberta do Festival, sendo avaliado alguns critérios básicos que possam classificar esses trabalhos, tais como narrativas criativas, como a técnica utilizada interage com a Arquitetura do Local, obras que dialoguem com a Temática do nosso projeto, conceitos inovadores", completou.

De acordo com a coordenação, o objetivo do Circuito Cultural Mapping no Caeté é reverenciar a história e tradição de Bragança com o auxílio da Tecnologia, Arte e Cultura e além da mostra, haverá oficinas gratuitas para o público. "A oficina é introdutória, ela faz um apanhado de conceitos e referências de Videomapping [...] processos criativos, Mídias, artes e mercado em que se destaca a necessidade do profissional VJ e a parte prática para desenvolvimento do mapeamento da área em tempo real, montagem de equipamentos", contou.

A coordenadora adianta a programação do evento, que acontece com exposições, atividades formativas e apresentações que unem a cultura e religiosidade, diz. "O circuito acontecerá dias 20, 21 e 22 de outubro de 2023, com uma programação bem vasta que irão interagir com imagens e vídeos projetados, e a Mostra de Artes, que será constituída por uma Mostra aberta com os trabalhos selecionados nas inscrições com exposição de artes em fotografia, vídeo arte, videomapping, stop motion, ilustrações, animações, gifs, colagens, etc", relembrou.

Raissa aproveitou a oportunidade e convidou aos parentes das multipls linguagens a participarem. "[Teremos] a Mostra Principal com os Vj´s Kauê Lima e Astigma Vj que estão preparando conteúdos em correalização com outros artistas paraenses sobre as temáticas ancestralidade, meio ambiente, história e cultura. Tudo isso será projetado na fachada e na área interna do Teatro do 'Liceu de música', uma das joias arquitetônicas conservadas pela população bragantina", disse. "Convidamos a todos que desejam ter seus trabalhos projetados em grande escala para se inscreverem e participarem desse momento único e especial, para tornar a segunda edição do Circuito Cultural Mapping no Caeté uma experiência memorável e inspiradora para a o município de Bragança", finalizou.

Serviço

Circuito Cultural Mapping Caeté

Inscrições: até dia 17 de outubro

Evento: 20, 21 e 22 de outubro

Local: Bragança

Inscrições no formulário, aqui.