Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Cine Líbero Luxardo recebe II Mostra Pan-Amazônica de Cinema

Evento gratuito exibe produções da Amazônia e de países vizinhos entre 11 e 16 de novembro, em Belém.

Gustavo Vilhena*
fonte

"Não haverá mais história sem nós" é uma produção dirigida por Priscila Brasil e estará na estreia da mostra. (Divulgação)

A população paraense e os visitantes que estão em Belém terão uma semana movimentada de atividades culturais. Entre as opções, o Cine Líbero Luxardo, localizado na avenida Gentil Bittencourt, no bairro de Nazaré, recebe, de 11 a 16 de novembro, a II Mostra Pan-Amazônica de Cinema. O evento é gratuito e apresenta produções que retratam diferentes perspectivas da Amazônia e da América Latina.

A programação inclui filmes como Boiuna, Não haverá mais história sem nós, La Fortaleza (Venezuela) e Rio Rojo (Colômbia), entre outros títulos que estimulam reflexão sobre a cultura e as realidades amazônicas.

VEJA MAIS

image Mostra de cinema infantil pelo clima será realizada em Belém
Evento gratuito no Cine Líbero Luxardo, entre 10 e 16 de novembro, integra programação especial durante a COP 30

image Casa Vozes do Oceano é aberta em Belém e integra programação da COP 30 com cinema e exposições
Espaço imersivo marca a chegada da expedição da Família Schurmann na capital paraense

Abertura tem filmes paraenses e homenagens à Amazônia

A mostra será aberta nesta terça-feira (11), às 19h, com duas produções paraenses que exploram diferentes olhares sobre a região — da Amazônia ancestral à Amazônia urbana. O evento inicia com o curta Boiuna, de Adriana de Faria, vencedor de três Kikitos no Festival de Gramado 2024 (Melhor Direção, Melhor Atriz e Melhor Fotografia), e o longa Não haverá mais história sem nós, dirigido por Priscila Brasil.

Filmes de vários países integram a programação

A partir de quarta-feira (12), as sessões ocorrem diariamente a partir das 16h, com exibições de curtas e longas seguidas de debates. Entre os destaques internacionais estão La Fortaleza (Venezuela), Kaawaï Na Ana, la levée du deliu (Guiana Francesa) e Rio Rojo (Colômbia), todos inéditos no Brasil.

Segundo o curador Bruno Vilella, a proposta da mostra é valorizar o audiovisual produzido na própria região amazônica. “Nada de fora, sobretudo porque o cinema produzido hoje é muito mais reflexivo e decolonial. Deixamos de fazer aquele cinema distante ou de negação das questões culturais da Amazônia. Por isso, escolhemos filmes que refletem outras formas de viver, pensar e sentir a região”, explicou.

Mostra reforça o cinema como instrumento de expressão

O também curador Gustavo Soranz destacou que o evento busca transformar o espaço em um ponto de encontro e reflexão sobre os modos de vida amazônicos. “Nossa proposta foi realizar um evento que fosse um espaço de encontro, visibilidade e reflexão sobre os modos de vida, cosmologias, memórias e desafios que atravessam os territórios amazônicos a partir das obras audiovisuais produzidas na região. A mostra nasce da necessidade de fortalecer o cinema como instrumento de expressão crítica e de afirmação das múltiplas Amazônias — indígenas, negras, urbanas, ribeirinhas, periféricas, fronteiriças e insurgentes”, afirmou.

Para Soranz, o cinema regional tem papel essencial na valorização da diversidade cultural e das relações entre natureza e sociedade. “Acredito que a Amazônia reúne grande diversidade ontológica, que revela diferentes modos de perceber a relação entre natureza e cultura, entre floresta e cidade, entre tradição e modernidade, entre o visível e o não visível. O cinema é um meio privilegiado para expressar tais questões. Acredito que a novidade do cinema brasileiro está no Norte do país, na Amazônia — e o mesmo pode ser dito do cinema latino-americano”, concluiu.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

mostra pan-amazônica de cinema

Cine Líbero Luxardo

cinema amazônico

cultura em belém

filmes paraenses

Amazônia
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CONEXÃO

Catia Fonseca reforça laços com Belém através do Círio de Nazaré e sabores locais

Em entrevista exclusiva, a apresentadora compartilha suas experiências ao desbravar a gastronomia e cultura paraense

08.11.25 8h00

FAMOSOS

Regina Casé celebra estadia em Belém e elogia energia da cidade às vésperas da COP 30

A apresentadora visitou o Mercado do Ver-o-Peso, se encontrou com amigos e elogiou a recepção do público paraense

07.11.25 20h54

FAMOSOS

Fafá de Belém se reúne com Lula na BlueZone e é confirmada na abertura da COP 30

Fafá compartilhou registros do encontro e agradeceu pelo convite nas redes sociais

07.11.25 20h34

PAGODE

Patrick Henrique leva a essência da Bela Vista para o Brasil

Cantor celebra o sucesso do projeto “Resenha do PH”, realizado

07.11.25 17h14

MAIS LIDAS EM CULTURA

FAMOSOS

Em Belém, príncipe William se diverte ao ganhar frasco de 'Óleo da Bôta' durante visita ao Goeldi

A visita fez parte da programação do príncipe no Brasil, voltada a temas ambientais e sociais ligados à Amazônia

06.11.25 20h16

VIVA O AMOR!

Gloria Groove se casa em cerimônia discreta após quase 11 anos de relacionamento

A artista compartilhou nas redes sociais registros do casamento, que contou com bolo temático e presença de familiares

06.11.25 22h57

EITA!

Ex-jogador de vôlei faz cirurgia de aumento peniano: ‘parece uma garrafa pet'

Aposentado das quadras, o agora criador de conteúdo adulto Alê Siewert fez a operação em Campinas, no interior de São Paulo

02.10.24 15h44

COP 30

Jornalista Andréia Sadi é vista andando de ônibus da COP 30 em Belém

Repórter da GloboNews está na capital paraense e foi fotografada usando o transporte oficial da conferência

07.11.25 22h46

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda