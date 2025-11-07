Mostra de cinema infantil pelo clima será realizada em Belém

Os cinéfilos paraenses e turistas que estiverem em Belém entre os dias 10 e 16 de novembro poderão acompanhar um evento especial no Cine Líbero Luxardo, na avenida Gentil Bittencourt. A “Mostra de Cinema Infantojuvenil pelo Clima - Telas Amigáveis” chega em edição especial durante a COP 30, com uma programação que reúne curtas, médias e longas-metragens, além de rodas de conversa com diretores e equipes. A entrada é gratuita e as sessões serão voltadas a crianças, jovens e famílias.

Produções destacam infâncias e mudanças climáticas

Com foco na consciência sobre culturas, territórios e meio ambiente, a mostra propõe reflexões sobre o impacto das mudanças climáticas a partir da perspectiva das infâncias. A programação inclui produções do Instituto Mundos e filmes convidados. Entre os destaques está “A Mensagem de Jequi”, dirigido por Igor Amin.

A obra foi realizada a partir de oficinas de cinema e educação climática com crianças quilombolas da Escola Estadual Mestre Virgínia Reis, em São Gonçalo do Rio das Pedras, distrito de Serro (MG). O filme narra a jornada de Jequi, interpretado por Kaique Santos Silva, um menino que se torna liderança entre crianças e adultos ao defender as águas e os valores ancestrais de sua comunidade, no Vale do Jequitinhonha.

Séries, parcerias e ações educativas

Outro destaque é o lançamento da série “Saúde no Rolê”, criada por jovens de todo o Brasil, que discute a relação entre bem-estar e juventude. A iniciativa é da Plan International, com apoio da AstraZeneca.

A mostra conta também com a parceria do Museu das Águas Brasileiras, membro da Unesco na Rede Global de Museus das Águas. A instituição leva a Belém conteúdos sobre preservação da água, produzidos por estudantes de escolas do Brasil, da Itália e de outros países. Já a ChildFund Brasil apresenta um panorama de ações de educação e clima, com registros e conteúdos documentais sobre iniciativas globais em diferentes continentes.

Educação, cultura e tecnologia aliadas ao meio ambiente

Para o idealizador da mostra e diretor do Instituto Mundos, Igor Amin, o projeto busca promover identidades plurais entre as crianças envolvidas, em um ambiente que incentive o uso de tecnologias criativas e acessíveis. A proposta é valorizar a cultura local e estimular a preservação ambiental por meio do cinema.

“Buscamos criar uma conscientização sobre o uso benéfico das telas, mostrando como elas podem ser aliadas em atividades educativas e de lazer, servindo de estímulo criativo e ressignificando esses dispositivos”, explica Igor.

Ele destaca ainda que a realização da mostra durante a COP 30 reforça a necessidade de incluir crianças e adolescentes nos debates climáticos.

“A COP 30 é o palco global para decidir o futuro do planeta. É essencial que as vozes das crianças e adolescentes estejam presentes nesse contexto. Ao exibirmos longas como ‘A Mensagem de Jequi’, produzido com crianças quilombolas, mostramos que o audiovisual pode ser uma linguagem poderosa para a conscientização ambiental e a construção de soluções climáticas”, conclui.