Zezé Motta será homenageada no especial 'Mulher Negra 2025'

A atriz e cantora Zezé Motta será a protagonista da quinta edição do especial "Mulher Negra", exibido pelo canal E! às 23h, no dia 25 de julho. A data marca o Dia Nacional de Tereza de Benguela - símbolo da resistência à escravização - e Dia da Mulher Negra Latino-americana e Caribenha. No programa, Zezé celebra sua trajetória ao lado de mulheres negras de diferentes gerações.

Ao lado de Zezé, a produção apresentará as cantoras Aline Wirley e Karol Conká, além da participação da cantora Luedji Luna, da ex-ginasta, medalhista olímpica e comentarista Daiane dos Santos, de Cíntia Ébano e Safyra Motta – filha e neta de Zezé, respectivamente.

VEJA MAIS

Para esta nova edição do Especial, o espaço escolhido foi o Museu Afro Brasil Emanoel Araújo, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, espaço de celebração e valorização de artistas negros nacionais e internacionais.

Zezé Motta será o centro desta edição, onde abordará assuntos como crise, beleza, maternidade - com foco na adoção e no equilíbrio entre trabalho e maternar — e o legado para as próximas gerações.

Além dos convidados especiais, o programa conta com depoimentos das cantoras Alaíde Costa, Leci Brandão e Ludmilla, da atriz Gabriela Loran, da modelo e apresentadora Lais Ribeiro e da promotora de Justiça e escritora Lívia Sant’Anna Vaz.

Sobre a artista

Referência na cultura afro-brasileira, Zezé Motta é considerada um ícone da negritude brasileira. Além de uma grande atriz, com impacto imensurável no cinema brasileiro, também é dona de uma voz única e inconfundível. Durante seus mais de 55 anos de carreira, ela rompeu barreiras e pôs no centro da cena artística nacional as múltiplas dimensões do protagonismo feminino.