Live 'Bastidores do Rock' reúne nomes como Andreas Kisser, Lan Lanh e Dinho Ouro Preto

O Palco Virtual retoma a sua programação musical nos dias 22 a 25 de julho, às 20h. Na quinta, 22, o show será do cantor Zé Geraldo; sexta, a apresentação fica por conta da cantora Bivolt; no sábado, a apresentação é de Hugo Lins, e no domingo, a programação é com o artista, Luizinho 7 Cordas. As apresentações acontecem via Zoom e os ingressos, gratuitos, estão disponíveis pela plataforma Sympla (link em www.itaucultural.org.br).

DJ Paulinho realiza shows em diversos municípios paraenses no mês de julho no Pop Saudade 3D. Nos dias 23, 24 e 25 toca em Santarém Novo e ainda no dia 25 se apresenta em Salinas; no dia 26 em São João de Pirabas; dia 29 em Marapanim, dia 30 chega em Igarapé Mirim e dia 31 comanda o som em Abaetetuba.

No próximo dia 23, a partir das 19h, acontece a live “Bastidores do Rock”, que é uma iniciativa do Teatro Bradesco. A transmissão contará com a presença de Andreas Kisser, Mingau, Mario Fabre e Lan Lanh, Dinho Ouro Preto, entre outros nomes do rock. A apresentação será transmitida pelo canal do youtube do Teatro Bradesco.

A Lambateria preparou uma série de cinco programas musicais que irão ao ar nas sextas de julho, sempre às 19h30, no Youtube da Lambateria. A programação segue no dia 23 de julho, quando Bella comanda a noite. No dia 30, o público irá conferir um compacto com os melhores momentos das apresentações musicais.

A cantora Zezé Motta se apresenta no domingo, 25, em homenagem à Tereza de Benguela, e valorização da mulher negra; A programação contará com a presença da cantora Iza, Djamila Ribeiro, Conceição Evaristo e a ex-BBB Camilla de Lucas. A transmissão será às 17h, no canal do Youtube do Teatro Bradesco e no Canal L!ke (530 da Claro - 500 da Claro NET).

A Banda Hits do Forró fará shows na Orla do Maçarico e na Casa Azul em Salinas, no dia 24 de julho. A programação continuará no dia 31 de julho, no Sítio Caminho Real. Para mais informações: o perfil da banda no instagram (@bandahitsforro).

O Festival Bambata Brothers segue até o dia 25. Com mais de 7h de música preta paraense, a partir de 19h, no link. No dia 25 a programação encerra com Afro Axé Dudu, Nic Dias + SD9, DJ KL Jay.

O DJ Dalton, conhecido como o “pretinho da saudade”, se apresentará no dia 25 de julho, em um passeio fluvial para Cotijuba, e nos dias 30 e 31 a sua apresentação será em Salinas.