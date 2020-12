Wesley Safadão e Thyane Dantas levam doações a famílias carentes do Ceará

Wesley Safadão, a esposa e os filhos do casal levaram mil brinquedos e 500 cestas de alimentos para uma ação natalina desenvolvida por eles na região de Aracoiaba e Pedra Branca, no Ceará, na última terça-feira, 22.

A ação integra o projeto "WSolidário", que o cantor vem realizando desde o início da pandemia pela Covid-19 para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade.

“Fazer o bem, é esse o lema do “WSolidário”. Foi um ano difícil para todos nós, e em meio à tanto medo, tristeza e incertezas, poder ajudar e saber que estamos fazendo a diferença na vida dessas pessoas, é muito gratificante. Que em 2021 a gente possa se reunir com abraços e beijos e comemorar mais vitórias de Deus”, comemoru Wesley.

“Ver um sorriso no rosto de cada família, em um momento tão delicado como esse que estamos vivendo, vale mais do que qualquer outra coisa. Todos os anos a gente se reúne para ajudar, e esse ano, com a limitação que estamos vivendo devido à pandemia, foi mais especial ainda”, declarou Thyane

Em outra iniciativa, Wesley Safadão angareou R$ 40 mil ao colocar cerca de 400 peças de roupa dele e da família para venda no “Bazar Solidário”, realizado de forma on-line no último dia 15. O dinheiro foi doado a diversas instituições.