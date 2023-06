Veja quem é Renato Santiago, novo namorado de Jojo Todynho

Nesta segunda-feira, dia 12 de junho, Dia dos Namorados, a cantora Jojo Todynho falou sobre o seu novo amor e está radiante. A cantora não perdeu a oportunidade de aproveitar a data especial para fazer declarações apaixonadas para Renato Santiago. As postagens foram publicadas nos stories do instagram.

(Reprodução / Redes Sociais / @Jojo Todynho)

Renato Santiago é uma figura discreta nas redes sociais, contando com menos de 5 mil seguidores em seu perfil, no qual não há nenhuma publicação. Em seus destaques, podem ser encontradas apenas algumas fotos, todas sob o título "Feliz com a vida", ao lado de jojo.

VEJA MAIS

Renato, um homem moreno com cerca de 1,70m de altura, ostenta um corpo bem definido e repleto de tatuagens, sendo duas delas feitas em parceria com a namorada. Ele reside no bairro de Brás de Pina, localizado na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Legenda (Reprodução / Redes Sociais / @jojotodynho)

Antes de embarcar em seu relacionamento com Jojo Todynho, com quem está junto há aproximadamente cinco meses, Renato mantinha uma amizade com a cantora.