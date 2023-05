Tonico Pereira revela que 'bebeu' lentes de contato em noite de sexo e drogas

Tonico Pereira já viveu grandes aventuras ao longo dos seus 74 anos. O ator relembrou um momento inusitado e contou tudo em um papo com o cantor Victor Camarote no Instagram.

Durante uma noite de sexo, Tonico "bebeu" um par de lentes de contato. Ele viu um copo de água ao seu lado e resolveu tomar para melhorar sua ressaca, mas o líquido quardava o objeto.

VEJA MAIS

"Eu nunca tinha transado (aliás, até hoje não sei se transei ainda) com uma oriental. Aí eu conheci uma num bar e a levei para minha casa. Estávamos muito bêbados e cheirados. Sei que eu acordei no meio da tarde e tinha um copo com água ao lado da cama. E eu viajando pensei: 'Ela sabia que eu ia acordar de ressaca e deixou um copo para mim. Olha, que incrível'. Eu virei o copo e voltei a dormir", começou.

"Mais tarde, eu acordo e está ela de quatro no chão. Perguntei o que ela estava fazendo e o que tinha acontecido. Ela respondeu: 'Estou procurando as lentes de contato que eu botei no copo", seguiu contando.

Tonico percebeu a preocupação da companheira e resolveu ajudá-la, mesmo sabendo que tinha bebido o copo em que elas estavam. "Minha fixa caiu e me ofereci a ajudá-la a procurar as lentes. Tenho vontade de fazer um curta com essa história", finalizou.