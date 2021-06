Thaís Braz, do ‘BBB 21’, é flagrada fazendo sexo e tem reação inusitada: 'Gritei'

Participante do “BBB 21”, Thaís Braz contou que já foi pega fazendo sexo. As revelações picantes foram feitas durante a brincadeira do “Eu Nunca”, em entrevista ao canal de Matheus Mazzafera, no YouTube. As informações são da UOL.

"Foi a prima do meu ex. A gente tava na fazenda dele e o banheiro era ligado com dois quartos. A gente esqueceu de fechar a outra porta e tava no ato. Muita vergonha. Eu gritei 'Meu Deus, que vergonha'", disse.

Ex-affair de Fiuk no reality show, Thaís contou que teve um sonho erótico com um famoso, mas deixou em aberto se era o filho de Fábio Júnior. Ela foi questionada se o desejado era Neymar, Felipe Roque, Xamã, Rodolffo ou o próprio Fiuk, e, então, disparou: "É um desses".

A modelo também revelou que já beijou mais de um cara em uma noite. "Não foi mais de cinco. Foram quatro", explicou.